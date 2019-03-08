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談新中國外交70年　王毅用24個字總結盼「追求互利共贏」

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▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸國務委員兼外交部長王毅。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

今年是中華人民共和國成立70周年，也是新中國外交70周年，中國全面總結70年來的外交經驗，引發國際社會高度關注。大陸國務委員兼外交部長王毅今（8）日在13屆全國人大二次會議記者會上，用了24字總結新中國70年外交，即「獨立自主、天下為公、公平正義、互利共贏、服務發展、外交為民。」

大陸13屆全國人大二次會議今天上午舉行外交部長記者會，針對中國大陸如何全面總結70年來的外交經驗，王毅做出上述表述。

▲▼大陸國務委員兼外交部長王毅,兩會,外長記者會。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸13屆全國人大二次會議記者會今天登場。（圖／記者曾俊豪攝）

他接著闡釋指出，「獨立自主是中國外交的基石，天下為公是中國外交的胸懷，公平正義是中國外交的堅守，互利共贏是中國外交的追求，服務發展是中國外交的使命，外交為民是中國外交的宗旨。」

王毅提到，「自新中國成立以來，中國外交始終堅持獨立自主的原則，無論是建國初期提出『和平共處五項原則』，還是21世紀中國強大之後承諾要走和平發展道路，這些都是基於中國國家利益的考慮，在獨立自主的基礎上冷靜思考中國的前途與命運。」

在國際利益方面，王毅表示，「相比於弱肉強食的權力政治而言，中國更強調互利共贏，不斷增進中國與世界其他國家之間的合作，推動世界實現包容發展、共同發展。」他也認為，在國際形勢複雜多變的背景下，中國更要保持戰略定力，按確定的目標和部署推進工作，敢於應對挑戰，善於化危為機，牢牢把握發展主動權。

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關鍵字：2019兩會,2019人大,2019政協,全國兩會,兩會,外交部長,外長記者會,王毅

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