中鋼公告第二季盤價　五大鋼品最高調漲490元

▲台灣鋼鐵下游在全球供應鏈中扮演關鍵角色，隨著第二季工具機、馬達等行業之外貿訂單需求將重現，中鋼預估第二季全球鋼市將持續盤旋向上。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

中鋼公司今（8）日開出最新盤價，儘管第二季國際鋼價上漲力道強勁，但考量下游接單競爭力，決定今年第2季盤價採溫和、穩健調整，除鋼板、棒線維持平盤外，五大鋼品適度微漲，最高調漲490元。

中鋼表示，因土耳其／俄羅斯等國隨幣值回升及鋼廠維修減產，低價鋼品擾市情況已不復見，加上美國各大鋼廠、歐洲ArcelorMittal及中國寶武鞍鋼等，相繼在2019新年後調漲價格以提振市況，國際鋼價已明顯觸底反彈並持續上揚，較去年低點普遍提高50美元/公噸以上。

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另外，國際煤鐵原料受季節因素與巴西礦難事故影響導致原料價格居高不下，進一步推升鋼價上漲，但中鋼公司今天召開會議決定第二季盤價，在考量下游接單競爭力，以兼顧各產業不同特性及營運狀況，決定今年第2季盤價採溫和、穩健調整。

▲中鋼董事長翁朝棟。（圖／中鋼提供）

依據最新盤價，第二季各項鋼品內銷基價調整金額為：鋼板+0元／公噸、棒線+0元／公噸、冷軋 +300元／公噸、電鍍鋅鋼捲 +300元／公噸、電磁鋼捲 +300元／公噸、熱浸鍍鋅鋼捲 +350元／公噸、熱軋+490元／公噸。

展望後市，美國政府正式宣告延後對中國2,000億美元商品提高關稅，兩強衝突最壞時機已過，和解曙光漸露，全球企業信心有望逐步恢復，投資消費重返正軌，隨旺季補庫存需求釋出，預期第二季鋼價上漲動能延續，全球鋼市將持續盤旋向上。

台灣市場方面，隨國內公共工程陸續開工及新屋建案釋出，輔以台商回流設廠，建築用鋼相關需求將逐季成長；而隨著美中貿易戰緩解，台灣鋼鐵下游在全球供應鏈中扮演關鍵角色，第二季工具機、馬達等行業之外貿訂單需求料將重現，有助市場買氣活絡及需求復甦。