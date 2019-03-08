台達再下一城　砸27億收購美商LED廠Amerlux　

▲台達電近年來強攻樓宇自動化。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

台達電（2308）併購再下一城。今（8）日宣布，與美國LED照明方案大廠Amerlux簽署合約，台達電持股百分之百子公司Delta Electronics (Netherlands) B.V.將以9000萬美元（約合新台幣27.69億元）100%收購Amerlux權益，台達並強調，保證不裁員，預計於2019年第2季完成交易。

樓宇自動化業務是台達近年來策略發展的重點之一，台達指出，這次收購目標在強化照明燈具的產品組合，以在IoT的框架下為客戶提供含括樓宇自動化、能源管理、LED工商業照明、安全監控、分散式空調等全方面，更趨於完整的智慧綠色解決方案，向永續智慧建築、城市邁進。

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台達執行長鄭平表示，在物聯網的應用中，照明可提供大量重要數據，協助樓宇與城市更智慧化與自動化。

鄭平表示，Amerlux在加入台達後，公司將保留Amerlux原本的管理團隊及員工，以及在紐澤西州奧克蘭的廠辦繼續營運及生產室內外燈具產品，整合後的產品及服務對客戶和通路夥伴都會有很大的幫助。

Amerlux的董事長兼創辦人Frank P. Diassi表示，LED經歷十多年的發展，目前技術和市場都已經漸趨成熟。LED發展最初重點只在取代白熾燈達到節能效果，目前的階段則注重於LED照明的品質，而我們現在正進入LED市場的第三個發展階段－－燈具的控制，這正是台達所擅長的，Amerlux和台達的結合將能加速智慧建築和永續城市解決方案的開發。



近年來台達持續透過策略收購，讓樓宇自動化業務更為完備，包括樓宇控制公司Delta Controls、Loytec和安防公司晶睿通訊等。

此收購案另約定盈利結算（Earn-out）協議，若Amerlux 2019年營業收入及息稅折舊攤銷前利潤達特定條件，台達將依合約支付或有價金。