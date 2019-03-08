4月1日起　轉帳500元以下每天一次免手續費

▲從4月1日起，ATM、網路銀行跨行轉帳1000元以下手續費都有優惠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

4月1日起，包括ATM跟網路銀行，所有銀行的小額跨行轉帳手續費都調降，轉帳500元以下每天有一次免費優惠，501元到1000元轉帳，手續費從15元降到10元。

金管會去年25日拍板，從今年4月1日開始，所有銀行的ATM、網路銀行，小額跨行轉帳手續費都調降，將分為3個級距：

500元以下-每日可免收1次手續費，第二筆起每筆10元、不限次數

501至1000元-每筆手續費收10元、不限次數

1001以上-維持現行每筆15元

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但銀行局強調，上述優惠都僅限在「個人帳戶轉到個人帳戶」，若是個人帳戶轉到企業帳戶，像是買網拍轉帳，不管轉帳金額多少都不會有手續費優惠。

也因為手續費調降優惠是採「每個帳戶」計算，假設要轉帳1000元，民眾若拆單成500元、500元，由2個不同帳戶進行轉帳，同樣可免手續費。

銀行局透露，這次手續費的調降，預估全體銀行將每年損失1億元到2億元的手續費收入。

銀行業者認為，每家銀行裝設ATM據點數量不同，裝機台跟維護都須成本，調降轉帳手續費，對於ATM機台數較多的銀行來說影響較大。

根據金管會統計，目前全國ATM裝設台數近3萬台。機台數和交易量最大是中信銀行，目前中信在全台有超過5000台ATM，ATM跨行交易市占率超過3成。ATM機台數排名第二的是國泰世華銀，全台有近4000台；第三多的是台新銀行全台也有超過3200台。