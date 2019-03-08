2月CPI年增0.23%「溫和穩定」　蛋類漲最多3月價格可望回穩

▲調查指出，17項重要民生物資中，雞蛋漲幅達23.16%，主要是受823水災影響所致。（示意圖／記者許展溢攝）

記者紀佳妘／台北報導

主計總處今（8）日發布最新消費者物價指數（CPI），適逢農曆春節，帶動相關食品需求增加、價格上漲，不過蔬菜、通訊費及3C消費性產品等價格下跌，抵消部分漲幅，促使今年2月CPI較上月上漲0.99%，較去年同期增加0.23%，整體來看，國內物價漲幅持續處在溫和穩定的狀態。

觀察7大類變動情況，以「雜項類」上漲3.24%最多，其中又因農曆春節影響，節前饋贈保母禮金與理容服務費加價影響最為顯著，再者是「教養娛樂類」也漲2.28%，主要是春節期間，旅遊團費及旅館住宿費調漲所致，不過受到冬季服飾特惠促銷，成衣價格下跌，使得「衣著類」下滑2.88%。

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今年1至2月CPI較上年同期漲0.2%，若扣除蔬菜水果，漲0.33%，共計核心CP漲幅則為0.41%。按商品性質別觀察，2月商品類較去年下跌0.1%，其中非耐久性消費品（含食物、能源及香菸等）漲0.42%，而半耐久性消費品則跌0.79%，耐久性消費品則也跌1.02%；另服務類上漲0.52%，其中外食費上漲1.65%。

至於行政院穩定物價小組關注的米、鮮奶、雞肉、麵包及衛生紙等17項重要民生物資曾在去年9月創下44個月以來新高後，如今1月拉回至2%，其中蛋類上漲23.16%最多，再者是衛生紙、面紙及紙巾漲幅達12.39%，醬油則上漲7.43%。

主計總處專委徐健中表示，蛋類上漲23.16%，主要是受823水災影響，據農委會資料顯示，當時損失130萬蛋雞，減產後供給會下降，加上冬季與農曆春節對於雞蛋需求較大，造成供需出現缺口，使得蛋價維持上揚走勢，不過等到3月供給回穩後，價格也會趨於平穩，後續仍得觀察看看。