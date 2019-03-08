影／日出茶太國際化佈局奏效　六角2月營收創新高

記者林淑慧／台北報導

受惠茶飲品牌「日出茶太」國際化佈局發威，母公司六角國際今（8）日發佈最新財報，今年前二月合併營收6.99億元，年增率34.60％，雙創歷史同期新高。法人預估，日出茶太今年以東協與澳洲市場為展店重心，可望挹注今年營收成長三成。

▲Chatime日出茶太持續深耕國際市場，今年六角旗下全品牌，全球店家數可望在上半年即能超過2500家。（圖／六角國際提供）

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受惠於「Chatime日出茶太」全球展店效益，穩定強勁的權利金收入及原物料銷售，以及杭州瑞里展店數可望維持雙位數成長，激勵六角2月合併營收3.1億元，年增率亦達34.56％，累計今年前2月合併營收6.99億元，年增率34.60％，雙創歷史同期新高。

六角主管表示，去年旗下品牌「Chatime日出茶太」在印尼達成200店，澳洲亦成為當地唯一超越百店的手搖茶品牌，此外，領先亞洲餐飲品牌首位入駐巴黎羅浮宮，並揮軍墨西哥、捷克、模里西斯等新興市場，快速達成六大洲40個國家地區的國際佈局。

展望後市，六角表示，日出茶太今年預計在菲律賓展店百家、印尼展店至300家，杭州瑞里歷經一年的磨合亦已產生營運綜效，在去年已完成品牌汰弱留強後，今年可望挑戰合併營收高峰下，獲利表現亦可望同步揚升。

