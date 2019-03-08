面板價走跌＋工作天數減少　友達、群創2月營收皆衰退

▲友達展示Mini LED後照鏡顯示面板。（圖／記者姚惠茹攝）
記者姚惠茹／台北報導
面板雙虎今天（8日）雙雙公布財報，適逢傳統淡季、面板價走跌，再加上受到2月工作天數減少影響，友達2月營收207.8億元，月減3.5%，年減8.4%；群創2月合併營收181億元，月減14.5%，年增0.3%，較1月營收皆呈現衰退表現。
友達（2409）公布2019年2月自結合併營收為新台幣207.8億元，較上月減少3.5%，較去年同期減少8.4%，累計前兩個月營收為423.13億元，年減13.45%。
友達表示，2月份整體大尺寸面板出貨量，包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過813萬片，較1月份增加0.9%，中小尺寸面板出貨量約681萬片，較1月份減少13.6%。
▲群創展示OLED軟板穿戴手錶、智能鏡，群創智慧家居產品。（圖／群創提供）
群創（3481）公布2019年2月自結合併營收為新台幣181億元，較上月減少14.5%，較去年同期增加0.3%，累計前兩個月營收為393億元，年減11%。
群創表示，2月份大尺寸合併出貨量共計831萬片，較上月減少17.8%；中小尺寸合併出貨量共計1,734萬片，較上月減少9.5%。
法人表示，第1季適逢面板業傳統淡季，再加上面板價格從去年底開始不斷走跌，以及2月適逢農曆春節導致工作天數減少的因素影響，面板雙虎月營收皆呈現衰退表現，短期看到第1季恐面臨虧損的狀況，不過目前面板價格已經跌到谷底，預計到第2季可望帶動需求增加。