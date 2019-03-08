貿易戰談判協議曝光　謝金河：陸方不一定照單全收

▲美中貿易戰示意圖。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（8）日在臉書以「透視美中貿易協議的底牌」為題分析美中貿易戰未來的趨勢，以及對全球金融可能帶來的影響。

謝金河首先提到美國白宮首席經濟顧問Larry Kudlow這兩天透露的消息，他表示，美中貿易戰將會有重大突破，雙方正朝著一項歷史性恊議邁進，他同時讚揚貿易代表Robert Lighthizer在雙方貿易談判中所創造的奇蹟。

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另一方面，一向非常鷹派的中國大陸駐美大使崔天凱，去年曾痛罵白宮「愚蠢」，並強調中國大陸在貿易戰中一定會奉陪到底。但他最近一改過去強硬態度，出面表示美方應給中國大陸5到10年的時間，讓該國能完成結構性的改革，溫和的語調背後，似乎透露了美中貿易戰有轉圜的跡象。

謝金河也列出Larry Kudlow透露的美中貿易協議的六項內容：

1.兩國在非關稅壁壘和大豆、能源、牛肉各項商品關稅取得更大進展

2.中方承諾進行關鍵性的改革，防止知識產權被盜

3.北京承諾大幅削減國企補貼

4.中方承諾匯報對外匯市場的任何干預，包括人民幣的賣出和買入狀況

5.中方承諾不再強調中國製造2025，在新興技術搶奪市場地位的計劃

6.如中方同意協議內容，三月下旬將在海湖莊園舉辦川習會，並簽署協議

由上述資料可見，美國除了針對商品關稅外，也對智慧財產權、國家補助及中國製造2025進行規範，甚至連人行（大陸央行）對人民幣匯價的決策都要照會美方。謝金河指出，雖說川普透露貿易戰與中國大陸達成了很好的協議，但這樣的內容陸方會不會照單全收，恐怕還會有變數。因此謝金河認為，全球股市雖然利用這段談判期間大漲特漲，但市場仍必須留心利多出盡或是貿易戰談判出現變化。