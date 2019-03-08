員工笑了！彰銀基層加薪5%　4000到5000人受惠

▲彰銀今年持續替員工加薪，基層員工加薪幅度可以達到5%，員工將會笑呵呵。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀今（8）日舉行春酒，去年響應政府加薪的政策，平均加薪3,31%；其中5~7層級的基層員工平均加薪5.52%；彰銀今年要加薪平均3%，基層員工加薪5%，預估基層4000~5000人都將會受惠。

至於股利方面，去年的股利為0.85元，其中0.45是現金股利，股票股利為0.4元，去年彰銀的獲利為稅後淨利126.46億元，年增4.58％，每股稅後純益（EPS）1.29元。不過隨著彰銀的股本擴大，所以預計今年整體股利會發放為0.84元，較去年些微下降，但為了防止股本繼續擴大，彰銀今年還是會以發放現金股利為主。

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公股銀行對於今年獲利成長的看法，普遍認為海外是貢獻獲利的一大動能，彰銀的海外貢獻獲利大約是四成二左右，今年要擴增到四成七左右，其中包含OBU(金融國際分行)的獲利，至於海外分行的部分則是積極從參貸的角色，轉化為主辦的角色。

董事長張明道表示，核心業務將聚焦中小企業，扶植新創產業提高市占及獲利雙軌並進。在台商回台的部分，如果是購買中央政府釋出工業用地的話，最高貸款成數可以達到九成，全力挺台商回台。

今年對於房市的看法，認為今年仍處於盤整期，但是相對風險也比較低了，由於彰銀的房貸比重已經高了，所以會逐步調降比重，降低比重以增加放款動能。