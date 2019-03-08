影／快樂檸檬開賣爆料吐司吸客　雅茗前2月營收3.9億元創新高

▲連鎖餐飲集團雅茗-KY日前舉行法說會，圖為雅茗-KY董事長吳伯超。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

受惠於輕食多元化策略發威，快樂檸檬母公司雅茗－KY今（8）日公佈最新財報，今年前二月營收達3.9億元，年增9.2%，並創下歷史同期新高。

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法人表示，快樂檸檬與阿里合作的首家機器人茶飲智慧門店，已於3月1日於上海打浦橋日月光購物中心正式營運，未來可望實現24小時全日營業及外賣服務，達到強化坪效與提高營收的效益。

雅茗-KY表示，扣除新年長假的因素，目前年度營收成長的動能及效益仍在發酵，包括：旗下主力品牌「快樂檸檬」持續展店、擴大升級門店、引領茶飲販售輕食、陸續啟用「快樂檸檬手機點單」小程序；還有與阿里巴巴集團聯合開發首家茶飲機器人智慧門店。

▲雅茗－KY旗下品牌「快樂檸檬」除門市形象升級，也推出吐司等輕食擴大商機。（圖／雅茗－KY提供）

另外，茶飲店和咖啡店販售輕食，在大陸已成為產業趨勢。根據「中國飲品快報」報導：包括快樂檸檬、星巴克、瑞幸、奈雪、喜茶與coco等品牌，紛紛推出輕食以搭配飲品。其中，快樂檸檬與星巴克、瑞幸，是引領販售輕食的領導品牌。

雅茗-KY主管表示，快樂檸檬從去年11月就開始在相關門店販售爆料吐司，目前在大陸市場門店數已超過160家，可望開發出更多的多元化售賣模式，以滿足消費者「飲+輕食」的需求，進而達成拉高客單價，提升單店營業額的目的，刺激營收的效果也逐漸顯現。



展望後市，雅茗-KY表示，一月份集團總店數即快速衝破千家，預計年底淨營運門店數增加兩成，今年整體門店營運月份數將提高，有望推升加盟權利金、原物料收入以及整體營收。