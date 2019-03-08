華碩2月營收年減16%　電競穩攻東歐市佔龍頭

▲華碩ROG電競筆電。（圖／ROG提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今天（8日）公布2019年2月集團營收為251億元，年減14%，2月品牌營收為189億元，年減16%，主要是因為關鍵零組件缺貨及傳統筆電市場需求趨緩，不過電競筆電的出貨年成長率高達20%，根據市調報導，今年1月更是拿下東歐5國的市佔冠軍。

華碩公布今年2月集團營收為251億元，年減14%，2月品牌營收為189億元，年減16%，不過面對關鍵零組件缺貨及傳統筆電市場需求趨緩，華碩持續強化產品組合及聚焦成長性產品，像是電競筆電的出貨年成長率高達20%，輕薄掀蓋式筆電的出貨年成長率超過40%。

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展望今年，華碩表示，2019年上半年仍以維持穩定營運，以及強化各事業群體質為經營重點，並積極規劃及執行產品開發計劃，期望能在2019年下半年，透過新產品循環強化獲利及營運動能。

▲華碩ROG電競筆電系列週邊。（圖／ROG提供）

同時，華碩宣布，根據最新市調報告顯示，華碩長期在東歐市場穩踞市佔龍頭， 今年1月拿下25%的平均市佔成績，持續領先對手，並在東歐市場中，拿下五國的市佔冠軍，其中羅馬尼亞、塞爾維亞及匈牙利，皆囊括當地市場近4成版圖。

華碩表示，東歐的電競市長崛起，已經成為和東南亞同等重要的下一波高度成長的電競市場，而華碩在高階市場已經搶攻約28%的平均市佔，甚至在東歐電競市場，ROG已經成為高端電競品牌的代品詞。

此外，華碩除了加強產品創新之外，同樣積極拓展多元行銷合作，例如賽事贊助、選手贊助、KOL代言、媒體合作等，強化ROG的品牌力道，透過緊密的線上及線下通路合作，打下東歐電競市場的穩固根基。