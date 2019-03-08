迷霧追蹤14年 新物種殺人鯨Type D 在世界盡頭找到了

▲苦等14年之後，終於被科學家發現的Type D的殺人鯨。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

美國「國家海洋及大氣管理局」(National Oceanic and Atmospheric Administration)周四(7日)公布：一支國際專家團隊今年1月在智利南部發現新物種殺人鯨(亦稱虎鯨，英文是killer whale或Orca)。科學家們正等待基因樣本比對以求證實。

經常在南半球近岸出沒的殺人鯨，有Type A至C三種。新發現的第四種Type D只見於「亞南極區」(sub-antarctic)遠岸，因此很難發現牠們的蹤影。

Type D的外貌及習性跟一般品種不同，體形較短小、僅有6至7.5公尺長、白色的眼部斑紋明顯較纖細、頭部較圓潤及粗糙，背鰭亦比較尖窄。另一方面，Type D殺人鯨比較喜歡吃魚，而非海豹等哺乳類動物，因此經常有漁民抱怨被牠們吃掉魚獲。

1955年時曾有殺人鯨在紐西蘭集體擱淺，當時科學家首度懷疑可能有Type D殺人鯨的存在。2005年時，有人給海洋生態學家皮特曼(Robert Pitman)看了一張照片，顯示的確有未被發現的新物種殺人鯨。 但皮特曼他們苦苦等了14年之後，直到今年1月21日時，他們才在南美洲最南端：有「世界盡頭」之稱的合恩角(CapeHorn) 附近水域，親眼見證了Type D的存在。

之前，有南美漁民告訴他們，這一帶有些「長得很不一樣」的殺人鯨。國際團隊於是根據漁民的指引，在科考船上等好多個星期後，終於看見了約25頭Type D殺人鯨。

可惜當時沒有足夠的器材收集牠們的叫聲，僅能以弩收集牠們的肌肉組織樣本。專家強調：因為殺人鯨的皮夠厚，因此上述做法不會對牠們造成傷害。相關報導請看這裡

▲圖左為只見於「亞南極區」遠岸的Type D的殺人鯨。右為一般的殺人鯨。(圖／翻攝自網路)