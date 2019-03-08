不用等男生掏錢！台灣女性犒賞自己　每月在高級餐廳花近5000元

▲台灣女性懂得用美食犒賞自己，也享受社交生活。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

今天(8日)是婦女節，許多女性會趁著今天好好犒賞自己一頓。根據萬事達卡統計，台灣女性捨得花錢以美食來犒賞自己、享受社交生活，平均每月花在高級餐廳消費金額高達4952元，每月到訪酒吧次數也大幅提升8成。

萬事達卡公布最新的消費者購買傾向調查，發現台灣女性比男性更捨得花錢享受美食佳餚，她們每月在餐飲消費金額與頻次，與前一年相較，分別成長20%與34%。

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調查資料顯示，台灣女性每個月花在餐飲的支出高達新台幣1萬6756元，以行政院主計總處公布的每人每月總薪資平均為5萬1957元來計算，台灣女性每個月花在餐飲的支出占比高達32%。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，台灣的女性勞動參與率達51.28%，隨著台灣女性投入職場勞動力逐漸攀升，促使女性經濟自主能力增強，不容小覷的「她經濟」已崛起！

調查資料也發現，台灣的「姐們」生活樣貌多元，捨得花錢享受社交生活。從平均到訪次數來看，台灣女性在美食街、酒吧、中價位餐廳以及高級餐廳的每月平均消費次數都高於整體平均值。

值得一提的是，和前一年調查相較，台灣男性每月到訪酒吧的平均次數由3.7次，降低至3.48次；反觀台灣女性，每月平均到訪次數由1.68次，上升至3.04次，不僅到訪頻次大幅增加81%，消費金額也同時成長50%。顯示台灣女性比男性更常與親朋好友在外小酌。

進一步觀察餐飲的花費金額，則發現台灣女性雖然平均每月僅在高級餐廳消費2.22次，但是平均每月消費金額卻最大，為新台幣4952元，和前一年調查數據相較，增加42%。顯示台灣女性不僅懂得與好閨蜜與家人們享受美食佳餚，飽口福花錢不手軟外，更掌握了支付主導權。

陳懿文也同時觀察到，台灣女性不只僅是捨得花錢以美食來犒賞自己而已，更懂得聰明支配每月家庭剩餘所得。從萬事達卡的消費者購買傾向調查資料中發現，女性在扣除了一般支出後的家庭剩餘所得分配方面，將其中的65%用在儲蓄、投資以及支付房貸與消費性貸款；另外的23%的家庭剩餘所得，則是用來做為旅遊假期的花費運用。