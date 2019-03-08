Google、FB、亞馬遜全被針對　法國開始徵收3％數位稅

▲ 美國科技巨頭Google、FB、亞馬遜等公司，在法國要繳3％數位稅。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

法國政府在週三（3/6）推出針對美國互聯網巨頭的稅收，包含Google、亞馬遜和Facebook等公司，都將要面臨被徵收3％的數位稅。儘管沒有歐盟的廣泛支持，法國仍堅持對大科技公司進行更嚴格的監管。

綜合外媒報導，法國將針對全球年營收逾7.5億歐元、以及法國數位營收至少2,500萬歐元的廣告及電商平台業者，課徵3%的數位稅，法國財政部長Bruno Le Maire估計，該稅每年將為國庫增加約5億歐元的收入。Le Maire一直是數位稅的支持者，他認為Google、亞馬遜和Facebook的所得稅率遠低於歐洲其他公司的稅率，並表示「一旦經濟合作暨發展組織（OECD）達成協議，法國將撤回自己的稅收。」

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▲ 法國財政部長Bruno Le Maire一直是數位稅的支持者。（圖／路透）

實際上，這已不是歐洲國家第一次想針對美國科技巨頭課徵數位稅，歐盟當時也提出了要針對大型互聯網公司徵收3％稅收的建議，但因愛爾蘭和德國等國家擔憂遭到美國報復而失敗；OECD也表示，目前正在研究全球數位稅的徵收，但也坦言在2020年之前不會得出結論。

此外，包括西班牙、英國等其他國家，也正在研擬自己國家的數位稅收措施。西班牙正提議針對全球年營收7.5億歐元、西班牙年營收3億歐元的互聯網公司，課徵3%的數位稅；英國則是將針對全球數位營收2億英鎊、英國數位營收2,500億英鎊的業者，課徵2%數位稅。

Google發言人表示，「我們總是支付所有應繳稅款，並遵守我們在全球經營的每個國家/地區的稅法，Google支付的企業所得稅在美國佔絕大部分，且過去十年間，我們支付了全球有效稅率的23％。」

Facebook也表示會支付法律要求的所有稅收，並將繼續遵守法國和歐洲法律。Facebook發言人說，「在法國，我們自願在2018年建立了一個新的銷售和發票結構，從現在開始，所有針對我們法國團隊的廣告收入紀錄都在法國。我們希望OECD能夠完成其工作並創建一個明確的、可持續的全球稅收協議。」而亞馬遜則尚未對此發表回應。

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