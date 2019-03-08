店家禁止完全無現金交易　美國費城立法通過

▲無現金交易。（圖／達志／示意圖）

財經中心／綜合報導

無現金交易近幾年愈來愈夯，甚至已經有完全不接受「現金」交易的店家出現，但據外媒報導，美國賓州的費城最近通過新法，禁止店家拒收現金，成為美國第一座禁止無現金交易商店的城市，法案預計於今年7月1日生效。

無現金交易泛指使用行動支付、信用卡等非現金方式支付，隨著科技發達，這類消費方式的比例逐漸提高，但據《華爾街日報》報導，美國國內正掀起對無現金交易商店存在的正反論戰。贊成者認為，透國無現金交易，可以提高員工的工作效率，同時也提高安全性，但反對者認為這對那些沒有銀行帳戶或是信用卡的人來說是一種歧視。

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《Fortune》報導指出，雖然根據美國聯準會網站顯示，紙鈔和硬幣是美國的法定貨幣，但聯邦並沒有一條法律規定企業就一定要接受法定貨幣。Sweetgreen是一間美國連鎖沙拉店，目前不接受現金支付，而亞馬遜的連鎖便利店Amazon Go也採無現金交易。

費城市議員William Greenlee發現該市已經有一些快餐店不再收取現金，他認為，「大多數沒有銀行帳戶或是信用卡的都是低受入戶或是移民，這對他們來說是一種歧視。」費城市長Jim Kenney已在上周簽署新法案，他的發言人指出，費城有26％的居民生活在貧困線以下，許多人沒有銀行賬戶。這項法案將會在今年7月1日生效，到時候若是商店能不開放現金交易，將會面臨高達2,000美元的罰款。