台股春天後母心、變臉難捉摸　跟著外資買「殖利率題材股」最穩

▲台股的3月如春天後母心，今日早盤更一度下殺近百點，讓股民無所適從，法人建議鎖定殖利率題材股。（圖／路透）

記者劉姵呈／台北報導

俗語說「春天後母心」，近期股市陰晴不定，就像變臉的春天一樣難以捉摸。美股3月已經連四日下跌，台股今（8）日早盤更大跌近百點，終場收跌近70點，勉強守住月線。經過1、2月紅包行情大漲後，台股3月開始進入高檔震盪，上市櫃公司公告去年財報之後，緊接著將宣布股利政策。法人建議，由於2月工作天數較少，多數上市櫃公司營收表現皆較元月衰退，短線上基本面恐難有好消息傳出，不過上市櫃公司陸續公布去年財報及股利政策，「高現金股息殖利率」優勢仍受外資青睞，為投資人首選。

根據統計，目前已有超過180家上市櫃公司公布股利，其中，現金殖利率高於10%的個股有南亞科（2408）及亞昕（5213），殖利率高達11.65%、10.03%。另外現金殖利率達8%以上的有八家，包括佳穎（3310）、朋億（6613）、永信建（5508）、寶利徠（1813）、聖暉（5536），其中朋億跟聖暉現金股利高達15元，為近期熱門追逐個股。

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另外，殖利率超過7%的還有亞弘電（6210）、凡甲（3526）、科懋（6496）、光聯（5315）、益張（8342）、聯陽（3014）、迅德（6292）、禾伸堂（3026）、敦陽科（2480）、森鉅（8942）、宏益（1452）及福懋科（8131）等16家，現金股利皆超過1.5元，最高有9元不等。

▼歐洲央行下修經濟預測，造成歐美股全跌。（圖／路透）

歐洲央行（ECB）延遲升息並向銀行提供新一輪低成本貸款，對經濟前景的悲觀預測加劇投資人對全球經濟成長放緩的疑慮，拖累美股4大指數昨日同步走跌，歐股也是殺聲隆隆。

元大經貿基金研究團隊認為，在整體持股水位上，就景氣動能來看，預期要到2019第2季才有機會看到明顯回升動能，短期行情區間震盪機會較大，持股水位仍將控制在中間水準。上市櫃公司公布股利政策後，配發股利不錯的個股，股價應會先有反應，且2018年仍有許多上市櫃公司獲利佳並具高現金股利配發率，選股上也建議以具高殖利率標的為首選。

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