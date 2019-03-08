　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

台股春天後母心、變臉難捉摸　跟著外資買「殖利率題材股」最穩

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 新台幣,台幣,現金,鈔票,銀行。（圖／路透）

▲台股的3月如春天後母心，今日早盤更一度下殺近百點，讓股民無所適從，法人建議鎖定殖利率題材股。（圖／路透）

記者劉姵呈／台北報導

俗語說「春天後母心」，近期股市陰晴不定，就像變臉的春天一樣難以捉摸。美股3月已經連四日下跌，台股今（8）日早盤更大跌近百點，終場收跌近70點，勉強守住月線。經過1、2月紅包行情大漲後，台股3月開始進入高檔震盪，上市櫃公司公告去年財報之後，緊接著將宣布股利政策。法人建議，由於2月工作天數較少，多數上市櫃公司營收表現皆較元月衰退，短線上基本面恐難有好消息傳出，不過上市櫃公司陸續公布去年財報及股利政策，「高現金股息殖利率」優勢仍受外資青睞，為投資人首選。

根據統計，目前已有超過180家上市櫃公司公布股利，其中，現金殖利率高於10%的個股有南亞科（2408）及亞昕（5213），殖利率高達11.65%、10.03%。另外現金殖利率達8%以上的有八家，包括佳穎（3310）、朋億（6613）、永信建（5508）、寶利徠（1813）、聖暉（5536），其中朋億跟聖暉現金股利高達15元，為近期熱門追逐個股。

請繼續往下閱讀...

另外，殖利率超過7%的還有亞弘電（6210）、凡甲（3526）、科懋（6496）、光聯（5315）、益張（8342）、聯陽（3014）、迅德（6292）、禾伸堂（3026）、敦陽科（2480）、森鉅（8942）、宏益（1452）及福懋科（8131）等16家，現金股利皆超過1.5元，最高有9元不等。

▼歐洲央行下修經濟預測，造成歐美股全跌。（圖／路透）▲歐元,歐元區,歐洲股市,歐股。（圖／路透）

歐洲央行（ECB）延遲升息並向銀行提供新一輪低成本貸款，對經濟前景的悲觀預測加劇投資人對全球經濟成長放緩的疑慮，拖累美股4大指數昨日同步走跌，歐股也是殺聲隆隆。

元大經貿基金研究團隊認為，在整體持股水位上，就景氣動能來看，預期要到2019第2季才有機會看到明顯回升動能，短期行情區間震盪機會較大，持股水位仍將控制在中間水準。上市櫃公司公布股利政策後，配發股利不錯的個股，股價應會先有反應，且2018年仍有許多上市櫃公司獲利佳並具高現金股利配發率，選股上也建議以具高殖利率標的為首選。

《延伸閱讀》

歐美股殺聲隆隆！拖累台股「權軍覆沒」　終場下跌近70點收10,241點

高收益債36年從未連續「負心」兩年　今年就強彈6%

ET快訊
轉帳手續費4/1起調降！500元以下每天一次免手續費
崩壞「神級男友」1年後變這樣！「帥穿白襯衫」超陽光
難忘「一夜情」想再一次　壯男偷拍性愛片逼正妹玩4P

關鍵字：台股,投資建議,高殖利率,殖利率題材股,股市,行情

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

慘！台股雙王領跌、電金傳一面倒　早盤大跌百點摔下10,220大關

KY股法說會20日接棒登場　法人：鎖定基本面與題材面優公司

高收益債36年從未連續「負心」兩年　今年就強彈6%

影／「台泥學姊」蔡嘉瑩放棄當科技新貴　勇闖大陸當主管職位2級跳　年僅28歲管理近72名員工

歐美股殺聲隆隆！拖累台股「權軍覆沒」　終場下跌近70點收10,241點

台達再下一城　砸27億收購美商LED廠Amerlux　

4月1日起　轉帳500元以下每天一次免手續費

2月CPI年增0.23%「溫和穩定」　蛋類漲最多3月價格可望回穩

貿易戰談判協議曝光　謝金河：陸方不一定照單全收

影／日出茶太國際化佈局奏效　六角2月營收創新高

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

人工受孕、試管嬰兒都失敗...　夫妻求子5年成功產子全紀錄

為了30元...召20人到校外起衝突 國中屁孩深夜談判大亂鬥4送醫

任容萱見185cm帥男模開車一舉動　被電到害羞：好man喔！

張軒睿奶奶突然病逝　Selina淚崩：最終又跟他錯過了！

Selina揭和張軒睿10歲代溝　「認識你真好～」沒聽過好傻眼

台達再下一城　砸27億收購美商LED廠Amerlux　

4月1日起　轉帳500元以下每天一次免手續費

2月CPI年增0.23%「溫和穩定」　蛋類漲最多3月價格可望回穩

貿易戰談判協議曝光　謝金河：陸方不一定照單全收

影／日出茶太國際化佈局奏效　六角2月營收創新高

壞消息！2月出口金額大幅衰退8.8%　首季可能跌逾3%

面板價走跌＋工作天數減少　友達、群創2月營收皆衰退

成功好難？億萬富豪每天做這六件小事　持之以恆人人都行

員工笑了！彰銀基層加薪5%　4000到5000人受惠

影／快樂檸檬開賣爆料吐司吸客　雅茗前2月營收3.9億元創新高

愛犬過世夢到菩薩旁多2隻小狗！　叔公撿到牠甜回：小黃回來了

5歲女童遭堂伯塞情趣用品、逼口交　向母親求救遭斥：別亂講

74歲貧父賣房賣咖啡　供2女美國留學：她們10多年不曾回來...

陸之駿／王金平能突破「年輕世代」的難關嗎？

吃飯飯好不好？柴妹大聲說「好～」　媽要牠小聲一點最後萌翻

陸2月貿易順差41億　較去年同期衰退87.2％

「長大以後，我要…」　看台灣動畫《幸福路上》拾回兒時的夢想

2020總統大選不綁公投？　學者看法分歧

日職／岸孝之壓制阪神虎　則本回來前樂天投手陣要奮鬥

航海王照過來！遊艇申辦平台4/1上線讓你一網搞定

財經熱門新聞

卡王換人當！台新登1月發卡王　..

「上班當天才知」國巨爆裁員　

震撼！瑞薩要停工、裁員近千人　

郭台銘PO小學照　一班79人猜..

中鋼「鐵飯碗」徵才510人　起..

55歲大嬸退休創業　易開罐年賣..

特斯拉大降價　公平會立案要查了

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

影／「台泥學姊」蔡嘉瑩放棄當科..

期權大屠殺慘賠40億　金管會開..

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.2..

慘！台股雙王領跌、電金傳一面倒..

蘋果一半員工沒大學學歷　庫克：..

郵局不能領200元了！中獎發票..

更多熱門

相關新聞

歐美股殺聲隆隆！拖累台股「權軍覆沒」　終場下跌近70點收10,241點

歐洲央行（ECB）宣佈維持利率不變，引發經濟成長放緩的隱憂，導致美股大跌200點，連帶亞股今（8）日全數走弱，台股大盤也因大型權值股賣壓沉重而盤中下殺逾百點。終場集中市場加權指數下跌69.93點，收10,241.75點，跌幅0.68%，成交量1046.1億元。

高收益債36年從未連續「負心」兩年　今年就強彈6%

慘！台股雙王領跌、電金傳一面倒　早盤大跌百點摔下10,220大關

道瓊狂跌200點免驚　台指期開盤小跌30點

股市成了新強國戰略

讀者迴響

發燒話題

王金平 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

女大生獻初夜　老闆跳樓自殺

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵

絕美女醫師仙氣逼人　台大實習捕獲柯P

國中妹「核彈腹痛」醫：有頭！結局綠爆

白富美「零用錢460萬」　媽媽還送她一條街

快訊／郭宗坤轉加護病房！最新病情曝光

婆婆不准她生「時辰未到會剋夫」

罹癌阿伯服大麻油2個月　腫瘤縮小

高雄舞廳臨檢　奶奶級小姐求饒：孫子會看到

夫買大麻救癌妻　開庭淚懺惹哭法官

閨蜜暖陪愛紗出國散心

摩鐵內三度拉K！女痙攣暴斃像中邪

1元「福田水餃」回高雄4個月熄燈

護理師賺錢供讀書！他考上律師秒睡同業

高鐵男女56秒離奇鑽外套　乘客全驚呆

更多

最夯影音

更多

泰男海邊撿10KG「腥臭怪軟石」　友傻眼..是價值1500萬龍涎香

一家3口「水中陪產」全紀錄　女兒握媽手全程打氣超暖心！

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

沒蒸籠？吃貨姐拆燈罩煮螃蟹宴　辦公室吃帝王蟹同事樂翻：真香

法國媽訪臺北～喝珍奶、吃麵攤　狂戳雪花冰菜單喊：就是這個啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面