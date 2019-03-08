東元集團校園徵才300人　研發類月薪4.5萬元

▲左起為東元集團總經理連昭志、會長黃茂雄、協理彭繼曾。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

東元集團今年預計在3月9日的「台大校園徵才博覽會」，結合東元電機、東捷資訊、安華機電、摩斯漢堡等多家關係企業，釋出機電、資訊與餐飲服務領域的職缺，還有企業實務見習，總計開出300個工作機會，其中研發類職缺甚至開出月薪4.5萬元的條件。

東元集團近年來以節能、減排、智能、自動為願景，提供客戶智能化解決方案，不但跨足生產電動車用馬達、離岸風電零組件、更發展服務型機器人、提供社區微電網系統、打造機電智能工廠解決方案等，因此十分需要關鍵人才投入前瞻性事業的發展。

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東元電機董事長邱純枝表示，集團秉持永續經營的理念，持續創新突破，絕對不吝於給予年輕人大展身手的空間，集團內也有各項海、內外實習，以及輪調等機會，強調來到東元集團工作，職涯發展絕對是充實且全方位。

除了科技人才，東元集團今年預計餐飲服務業應徵60位儲備幹部，因為目前東元餐飲集團旗下已經有超過10個品牌，除了大眾最熟悉的摩斯漢堡之外，還有引進異國多元美食。

東元人資主管指出，只要有志在餐飲領域發展者，一旦通過甄選，公司都會規劃全方位的訓練及企業實務見習，幫助年輕朋友成為餐飲服務專業經理人。