記憶體市況差　宇瞻董座老神在在：今年是優化投資的一年

▲宇瞻科技董事長陳益世（左3）談記憶體市況。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

近期記憶體市況差，但記憶體模組廠宇瞻董事長陳益世老神在在，他指出，由於景氣下行，讓淡季就真的是淡季，對於宇瞻來說，反而是優化投資的一年。

陳益世表示，由於市況差，大家投資會比較節制，讓淡季就真的是淡季，反而很明確。陳益世表示，在此過程中，由於供應端開始有調節，終端需求就會增加，這都是記憶體的常態，現在大家都這循環都比較清楚了。

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對於記憶體價格走勢，陳益世認為，DRAM合約價第一季大約季減兩成；NAND Flash則是因去年供應端實在投資太多了，會比DRAM跌更多，至少季減兩成。整體而言，第2季底會好轉。

陳益世表示，宇瞻業務有很大部分是工控、佔七成，其他部分是消費性，在景氣上行時，消費性產品的銷量會上來，但在下行的時候，工控反而會上來。

陳益世指出，公司在前（2017）年導入了ERP、MES的更新系統，對於物料管控更精準，交貨也更即時，等於把基本功練好，對宇瞻來說，景氣差反而是優化投資的一年。

宇瞻今年持續穩定的股利政策，配發現金股利2.5元，殖利率約7%，陳益世笑稱，對大股東還算是「可以交代」。

▼宇瞻科技展示電競相關產品 。（圖／記者周康玉攝）

