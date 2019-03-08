歐美股殺聲隆隆！拖累台股「權軍覆沒」　終場下跌近70點收10,241點



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

歐洲央行（ECB）宣佈維持利率不變，引發經濟成長放緩的隱憂，導致美股大跌200點，連帶亞股今（8）日全數走弱，台股大盤也因大型權值股賣壓沉重而盤中下殺逾百點。終場集中市場加權指數下跌69.93點，收10,241.75點，跌幅0.68%，成交量1046.1億元。

今日早盤一度大跌百點，直測月線支撐10,206點。各大類股幾乎全面走跌，龍頭權值股則因賣壓沉重，股王大立光（3008）開低走低，終場跌幅收斂，小跌0.11%、報4,485元；台積電（2330）也一度有2%的跌幅，終場跌逾1.17%、報230元；鴻海（2317）、聯發科（2454）均走勢疲弱，跌逾1%-2%不等。金融股中富邦金 （2881）跌0.89%、上海銀（5876）及中信金（2891）皆跌幅較深約1.2%。

而PCB相關族群因業績表現佳，法人看好5G產業發展之下，公司營運增溫中，盤中多檔上攻，但是終場敵不過賣壓，僅臻鼎-KY（4958）漲幅有1%以上，燿華（2367）守平盤。

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蘋果昨日公布供應鏈最新名單，台廠今年新進榜名單，包含和碩旗下復揚，金箭印刷與臻鼎，另外還有台廠 TPK-KY（3673-TW）轉投資的子公司京嘉光電，也在新進榜名單中；今日僅臻鼎、TPK-KY逆勢走揚，早盤皆上漲近1%。

美股4大指數同步走跌，道瓊工業指數下跌200.23點、跌幅0.78%，收在25473.23點，NASDAQ指數下跌84.46點、跌幅1.13%，收在7421.46點，S&P 500指數下跌22.52點、跌幅0.81%，收在2748.93點，費城半導體指數下跌14.73點、跌幅1.1%，收在1319.09點。

分析師指出，由於2月由於工作天數較少，多數上市櫃公司營收表現皆較元月衰退，短線上基本面恐難有好消息傳出，不過隨著上市櫃公司陸續公布去年財報及股利政策，並釋出對今年景氣展望，台股高現金股息殖利率的優勢仍將受外資青睞。