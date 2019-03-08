5G世代台灣傳播產業還沒準備好？呂學錦：先解決黨政軍問題



▲台灣通訊學會3月8日舉辦「台灣通訊論壇2019－通傳產業競爭之人才與資本策略,前中華電信董事長、交通大學榮譽教授呂學錦發表專題演講（圖／台灣通訊學會提供）



記者陳世昌／台北報導



5G世代來臨，通訊、傳播產業布局準備好了嗎？前中華電信董事長呂學錦8日指出，NCC(國家通訊傳播委員會)在107年8月31日提出的「匯流時代傳播政策諮詢文件(綠皮書) 」是目前國家對5G世代傳播發展的最高政策願景，但整個內容講得好聽，怎麼做卻沒有下文。他認為，5G世代台灣迫切需要傳播產業發展願景，需要提出高瞻遠矚且有說服力的願景，例如其中的黨政軍問題，但這部綠皮書不敢碰這問題，黨政軍的問題阻礙了傳播產業發展這麼嚴重，應該要在對的時間做對的事。



呂學錦在被問到，黨政軍對媒體0持股的限制條款，是否是指中華電信MOD的問題？他表示，不只是中華電信，現在傳播業界的發展，整個卡在黨政軍問題很嚴重，早就該面對解決。



呂學錦是在台灣通訊學會3月8日舉辦「台灣通訊論壇2019」探討人才與資本策略時指出，5G技術將促使大量影音服務及數據需求浮現，媒體內容豐富度更會被市場挑戰，然而，在NCC提出的匯流時代傳播政策諮詢文件(綠皮書)中仍看不見因應5G到來對媒體事業願景的擘畫，十分可惜。



▲呂學錦認為5G世代的產業是「生態系統」（圖／記者陳世昌攝）



除此之外，呂學錦也提出5G世代電信業三大轉型策略：



第一，結合垂直產業與新創公司發展5G新型態應用，掌握台灣既有產業供應鏈優勢，解決生活問題，例如智慧交通、智慧醫療照護、智慧製造及智慧家庭等。



第二，以併購(M&A)方式擴大事業範疇，培養新世代客戶需求。



第三，企業瘦身結合併購策略擴展新領域合作機會。



台灣通訊學會於8日舉辦「台灣通訊論壇2019－通傳產業競爭之人才與資本策略」，透過專題演講及主題座談會，探討電信及傳播產業如何因應5G時代制定人才與資本策略，並分析近期海內外電信事業高階主管換血潮及電信高層主管未來出路與人才培育等議題。

台灣通訊學會劉柏立理事長致詞時表示，通訊傳播事業常年面臨新技術出現衝擊既有環境的挑戰，卻也是前進的動力。5G的高速率、高容量與低延遲技術特性，已促使全球產業思考新的商業模式，例如美國AT&T併購TimeWarner、Comcast提供MVNO及OTT服務，以及日本NTT擴大整編等動作，皆是利用數位匯流的趨勢進行5G藍海策略布局。3月甫轉任中信金控首席經濟學家的林建甫教授致詞時分享，5G對整體社會影響深遠，但目前還有諸多議題待，他舉例，自駕車若發生車禍，其肇事責任應歸咎車子、寫程式的工程師或提供網路的電信業者？他也十分期待遠距醫療在5G時代的實現。



▲台灣通訊學會於3月8日舉辦「台灣通訊論壇2019－通傳產業競爭之人才與資本策略（圖／台灣通訊學會提供）

8日同時舉行「通訊傳播產業的資本與人才競爭」座談會，由1111人力銀行11TV總經理何啟聖與學會秘書長方修忠共同主持，分別從電信、傳播、經濟、法律及人力資源角度切入討論。與會專家學者包括，台北大學經濟學系教授劉崇堅、政治大學傳播學院教授陳憶寧、元智大學資訊管理學系教授周韻采、淡江大學企業管理學系教授文馨瑩、麥迪遜數據顧問有限公司總經理/國立台灣科技大學兼任副教授邱志威、台灣野村總研諮詢顧問公司副總經理陳志仁、遠傳電信人力資源暨設施行政管理群資深副總經理周博儀、台灣有線寬頻產業協會CBIT理事長彭淑芬。