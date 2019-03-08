韓國瑜喊重推自由經濟示範區　中經院：有配套才能評估對經濟影響

▲韓國瑜日前受邀出席工商協進會理監事會議，會中表態高雄將重推自由經濟示範區。（圖／記者葉南州攝）

記者紀佳妘／台北報導

高雄市長韓國瑜日前拋出設立自由經濟示範區的議題，高雄有機會脫胎換骨，對於未來發展將有非常深遠的影響。中經院院長陳思寬今（8）日表示，凡是開放、自由，有利於商業與貿易活動，但她認為要有配套措施，才能評估後續對經濟的整體影響。

高雄市長韓國瑜6日出席工商協進會理監事聯席會議，發表「南方崛起高雄首富」演說，會中有理監事提案希望高雄設立自由經濟示範區，韓國瑜也表達會重推一次的立場，不過會先溝通，到最後還是不行，就是「show hand攤牌」的時候，畢竟這是對經濟有深遠的影響，一旦通過高雄將有機會脫胎換骨。

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中華經濟研究院院長陳思寬今天出席記者會前受訪時表示，以經濟學角度來看，凡是開放、自由的作法，商業與貿易活動當然會被帶動起來，不過她認為，還是要有一些配套措施，才能評估後續對經濟的整體影響。

工商協進會理事長林伯豐日前也說，高雄自由經濟示範區若能設立國際港，且能真正做一個國際城市，將是工業、服務業、金融業都可以好好發展的城市，而中央銀行總裁楊金龍昨天在立法院備詢時指出，自由金流的構想非常好，但是現在唯一必須要考慮的是「洗錢防制」的問題。