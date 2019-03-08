影／「台泥學姊」蔡嘉瑩放棄當科技新貴　勇闖大陸當主管職位2級跳　年僅28歲管理近72名員工

記者劉姵呈／台北報導

台灣的薪資條件對於年輕人來說不算太優渥，傳統產業以往對年輕人來說，有著辛苦的刻板印象，更是望之卻步；但是在一次的台大校園徵才中，國內水泥龍頭台泥因提出了MA計畫，讓當時碩士剛畢業、長相甜美酷似「學姊黃瀞瑩」的蔡嘉瑩，放棄當個科技新貴，加入傳產業。現在的她，年僅28歲，近台泥的四年來卻已經職位2級跳，還是中國大陸廣西廠區品管副主管，自己能夠獨當一面，管理72名、平均年齡大她5歲的員工。

蔡嘉瑩說：「因為不想穿無塵衣，一輩子待在實驗室」，看到台泥有MA計畫，並提供透明的升遷管道，可以到大陸去外派與駐點，於是打破框架，進而挑戰自己，把履歷投給台泥。

過去總是被捧在手掌心的蔡嘉瑩說，以前住在家裡總是被受母親照顧，三餐都有人打理，但畢業後選擇挑戰外派，除了工作上的挑戰，蔡嘉瑩說她連煮飯也要學著自己來，「我就只能帶著一隻電鍋趴趴走，在宿舍裡面研發各種蛋料理。」

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▼「台泥學姊」蔡嘉瑩。（圖／翻攝自2019台泥MA招募計畫）

雖有很多人羨慕可以外派到國外工作，但是四年內就可以向上升2階的蔡嘉瑩說，年輕人想要快速上手，也不是想像的那麼輕鬆。一開始，她會利用假日的時間，深入基層了解每個崗位的工作，有利於快速掌握所有工作的安排，能更有合理性。「像我自己都會親自跑到現場去取樣，我認為行動力跟執行力是年輕人在職場上成功的關鍵！」有一次曾經為了驗收車子，秀氣的她卻趴到車子底下。

蔡嘉瑩也給所有的畢業生及求職的人建議，要尋找平台夠大的企業、以及能夠符合自己理念的公司。像她求學時，有做過專題是有關廢棄物處理，而台泥剛好就是在做綠色環保這一塊，與她的理念非常的契合，因此選擇加入台泥的團隊。

明（9）日台泥也將於上午10點在台大校園徵才企業博覽會設置攤位，由董事長張安平、總經理宋辰嘉與許多台泥人資協理及MA學長姊一同出席，為各位畢業生跟求職人才介紹與提供建議。