影／2月PMI續揚仍連4個月緊縮　新技術＋5G下半年可望「漸入佳境」

記者紀佳妘／台北報導

中華經濟研究院今（8）日公布2月台灣採購經理人指數（PMI）已連續4個月呈現緊縮，不過指數回升0.4個百分點至48.3%；非製造業經理人指數（NMI）連續2個月呈現緊縮，指數續跌1.2個百分點，來到47.8%。

全體製造業對「未來六個月的景氣狀況」已連續6個月呈現緊縮，指數微幅上升8個百分點至42.9%。另觀察6大產業表現，其中化學暨生技醫療產業中斷連續4個月的緊縮，電子暨光學產業與基礎原物料產業則分別連續5、8個月呈現緊縮，而交通工具產業與電力暨機械設備產業緊縮程度則有趨緩跡象。

非製造業對「未來六個月的景氣狀況」已連續8個月呈現緊縮，指數小幅彈升9.1個百分點至45.8%，也是2018年8月以來最慢緊縮速度。在8大產業中，有6個產業回報未來景氣狀況為緊縮，包括批發業（38.5%）、運輸倉儲業（38.6%）、零售業（41.7%）、金融保險業（42.3%）、住宿餐飲業（45.8%）與營造暨不動產業（48.3%）。

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▲中華經濟研究院院長陳思寬。（圖／記者紀佳妘攝）

中華經濟研究院院長陳思寬表示，儘管製造業未來6個月景氣狀況連續6個月呈現緊縮，不過指數已有彈升8個百分點，其中電子暨光學產業、電力與機械產業的廠商認為不確定性有降低，市場氛圍有比去年下半年來得好，也沒那麼低迷，但是對第2季訂單仍持觀望態度。

值得注意的是，廠商對於2019下半年的看法，陳思寬說，廠商期待新技術應用，以及5G基礎設施的普及，若美中貿易戰能夠底定的話，期盼下半年能夠「漸入佳境」。