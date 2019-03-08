鮮活果汁通過配發現金股利6.2元　股價翻紅上攻

▲鮮活果汁2018年全年合併營收為32.21億元，稅後淨利為4.42億元，每股稅後盈餘（EPS）達14.35元。（圖／鮮活提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠客製化策略發威，飲品原料大廠鮮活果汁2018年每股賺進14.35元，較前一年度大增逾四成，董事會並通過將配發現金股利6.2元，股票股利1元，以鮮活昨日收盤參考價167.5元計，現金殖利率為3.7％。激勵今日股價帶量上攻。

依據財報，鮮活2018年全年合併營收32.21億元，稅後淨利4.42億元，每股稅後盈餘（EPS）14.35元，較2017年分別成長10.42％、53.83％及43.36％，全年毛利率達35.52％，已連續三年揚升，營收與獲利表現皆創歷史新高。

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鮮活表示，受惠於提供少量多樣的客製化飲品原料，與客戶共同打造零庫存商業模式，並持續增加高毛利的糖漿與口感添加物等新品銷售比重下，帶動公司2018年毛利率較前一年增加5.6個百分點，站上35.52％歷史新高，進而推升公司去年EPS達14.35元。

鮮活進一步表示，2018年公司致力於提升高毛利產品銷售比重，並在各地區都有不錯表現。以銷售區域來看，鮮活2018年華東、華南與華北地區相較前一年都保持成長，占整體營收比重分別為55.4％、26.3％與18.3％。

其中，華南與華北地區合計44.6％，相較2017年的43％持續成長；以銷售產品區分，2018年果汁、果粒與果粉的占比各約57％、35％與8％，其中糖漿與口感添加物成長幅度最高。