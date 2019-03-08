0206期權大屠殺　受害者自救會今赴政院抗議

▲0206期權大屠殺抗議示威。（圖／記者黃克翔攝）

財經中心／綜合報導

去年2月6日爆發期權大屠殺，投資人慘賠逾40億元。0206期權受害者自救會今（8）日上午前往行政院陳情、抗議，主張期貨商應把受害交易人的權益全數還給受害交易人。

自救會指出，金管會玩忽職守、期交所違法亂紀、期貨商罔顧客戶權益，缺陷制度陷殺散戶。自救會認為，國際組織IOSCO先前就曾告知包括台灣在內的會員國應建置價格穩定制，但金管會卻視而不見，造成去年2月6日選擇權交易投資人近新台幣40億元虧損。

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針對期交所的部分，自救會指控，期交所以每口10元收取經手保護費，卻放任期貨商以市價單砍倉，在流動性不足的狀況下，必然造成市場價格崩跌，讓有心人有機可乘。並主張期交所依其發布的業務規則第116條，在當天市場出現Call和Put的隱含波動率超過100%之際，應該採取事後取消的措施。

不過根據期交所先前評估，因期貨市場為零和交易，在台灣自然人超過5成市場結構下，若受益方為自然人時，要執行上述異常交易取消機制，有相當的難度。或已成交交易可能被取消或調整，將增加交易不確定性及衍生糾紛，影響整體市場可信賴度，甚至可能引發更多異常交易產生。