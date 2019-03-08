可連網泵浦搶進智慧製程　為台廠帶來50%節能效率

▲泵浦製造商葛蘭富認為，智慧型製程可因應台灣智能及永續製造需求。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／台北報導

過去泵浦僅是工廠製程當中的一個「小螺絲釘」，且在使用過程中往往相當耗能；而近年來隨著台灣製造業開始意識到需要採用更節能的智慧型製程，泵浦製造商葛蘭富也搶搭這波智慧製造列車，推出了數位化與連線能力的iSolutions 產品系列，以因應台灣智能及永續製造需求。

葛蘭富台灣總經理林世鴻指出，隨著全球對台灣出口的需求持續增加，該公司預期智慧技術的發展，將為台灣帶來下一波經濟榮景。而該公司的iSolutions預期將可成為台灣機械加工產業實現高效率與高效能轉型的主要推手。

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據了解，iSolutions系列主要產品為葛蘭富的E-motor；此產品內建變頻器與感測器，讓馬達能夠視情況直接控制泵浦壓力，針對不同流量需求做出不同流速應變，以滿足系統需求，並確保全天候最佳運作。

林世鴻認為，相較於在整個運作期間，不論需求如何變動，均以固定速度和壓力運轉的傳統系統，如此將可大幅提高財務與能源效率，預期將可講少全球5%電量消耗。

在工業4.0、智慧製造的趨勢下，加上全球對台灣出口的需求持續增加，台灣企業主們相當關心如何節省能源成本；葛蘭富預期，透過這一類智慧技術的發展，將為台灣帶來下一波經濟榮景。