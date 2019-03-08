天蔥2月營收月增26%　力拚今年損益兩平

▲天蔥集團近期進行Mr. Onion品牌再造外，並跨足中餐市場，力拚營運轉骨調體質。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

天蔥國際集團導入新的營運團隊後，力求營運轉骨，除了Mr. Onion品牌再造外，並跨足中餐市場，今年2月營收為1792萬元，較上月成長26.24%；法人表示，新創立的「點8號」業績逐漸增溫，整體營運力拚第二季轉虧為盈。

天蔥表示，臺灣「點8號」與上海「粵8號」已經完成商業模式移轉之策略合作，今年集團佈局將集中資源全力衝刺臺灣市場，而經營團隊也看好現做港點市場，「點8號」將持續擴點，預估2019年至少要開4至5家店。

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天蔥主管表示，點8號展店區域暫以北部為主，第二間新店預計將在4、5月開出，接著平均2、3個月開一間店，目前鎖定桃園以北，例如台北市、新北市、林口地區等。

在大陸市場方面，因上海新世界百貨自3月至12月將暫時關閉整修，洋蔥上海新世界店配合該百貨要求將在3月中暫時關閉，未來除原址外，亦考慮尋找更合適地點展店。

展望後市，法人分析指出，由於粵8號與點8號的店裝、商品與烹調作業，皆已建立標準化流程，可望快速複製展店，今年起可望挹注營運，預估將在第二季由虧轉盈。