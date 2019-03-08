縮時攝影、數位電子貓眼新品帶動　邑錡2月營收年成長近60％

▲邑錡董事長陳世哲。（圖／邑錡提供）

記者姚惠茹／台北報導

邑錡（7402）公布2019年2月合併營收達4709萬元，年成長59.7％，創歷年同期新高紀錄，主要受惠美系新、舊客戶訂單拉貨力道強勁，以及自有品牌多款系列縮時攝影、數位電子貓眼等新品陸續上市銷售，帶動營收成長。

邑錡今年2月合併營收達4709萬元，年成長59.7％，創歷年同期新高紀錄，累計2019年前兩個月合併營收首度扣億元大關，無懼傳統出貨淡季和農曆年假影響，業績逆勢較去年同期成長超過7成，主要就是來自旗下自有品牌OBM業務與創新ODM業務的整體營收規模擴張，

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▲邑錡數位電子貓眼和「三合一專業建築應用套組」。（圖／記者姚惠茹攝）

邑錡指出，旗下自有品牌Brinno全球市占率表現，除了持續針對多款縮時攝影、數位電子貓眼等產品完善軟硬體升級之外，看好工業建築市場的縮時攝影汰換需求殷切，正式推出結合全高清（FHD）縮時攝影機，加上防水電能盒、萬能工具夾配件的「三合一專業建築應用套組」，成功在美國拉斯維加斯2月擧辦的2019年國際建築展(IBS)獲得熱烈回響。

展望今年第一季，邑錡看好旗下雙業務在新客戶、新產品等效益持續發酵，有助於挹注整體營運表現保持強勁動能，包括創新ODM業務美系客戶訂單明顯較去年成長，充分展現其億元級客戶的雄厚實力，ODM訂單出貨量隨著訂單能見度增高而同步提升。

同時，邑錡將全力擴大Brinno品牌全球市占率，深耕建築工業市場，積極推動市場汰舊換新商機，並陸續拓展縮時攝影多元應用需求開發，帶動未來產品銷售表現持續攀升。