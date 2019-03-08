婦女節女力調查　中國大陸女性薪資待加強

▲中國大陸女性的性別薪資差距高於OECD國家，顯示性別上的落差（圖／取自免費圖庫Pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

今（8）日是國際婦女節，資誠聯合會計師事務所發布全球女性工作指數報告，其中提到改善女性在OECD(經濟合作暨發展組織)國家的工作參與，預估會增加6兆美元的生產總值。

根據報告顯示，在OECD國家中，2019全球女性工作指數排行榜前十名分別為冰島、瑞典、紐西蘭、斯洛維尼亞、挪威、盧森堡、丹麥、波蘭、芬蘭和比利時。自去年以來，愛爾蘭和荷蘭這兩個國家積極改善女性工作環境，尤其是荷蘭降低女性失業率。

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中國大陸今年排名介於斯洛伐克和日本之間，大約是26、27名左右，主要是因為中國的性別薪資差距為25%，遠高於OECD的平均水平15%。該報告指出，如果縮小中國的性別薪資差距，將使女性收入大為增加，相當於女性收入增加2兆美元。

印度的女性工作指數在OECD國家排名最後一名，主要是印度女性在職場的勞動力參與仍較低，性別薪資差距達36%。本研究預估，假使印度的女性就業率和瑞典一樣(69%)，將為印度增加7兆美元的GDP，相當於印度目前GDP的79%。

資誠聯合會計師事務所 Diversity and Inclusion Leader 徐麗珍會計師指出，中國大陸和印度的經濟轉型無疑為女性帶來大量就業機會。但是，這兩個國家仍然有很多事情要做，以實現性別平等，並確保工作中的女性能夠充分發揮潛力。

資誠聯合會計師事務所人資長林瓊瀛表示，我們可以看到各國持續改善女性在職場的工作環境和福利，但進展仍然緩慢。雖然許多組織更加意識到改善組織多元化和包容(Diversity and Inclusion)的重要性，但對許多企業來說，真正有效的變革仍然難以實現，組織內部的有效變革需要的是策略清晰度、責任制、可衡量性和透明度。

林瓊瀛認為，有效變革的五個關鍵基礎在於：一、讓多元化與企業的經營策略保持一致；二、由上而下推動責任制；三、制定切合實際的目標和實現目標的計劃；四、使用數據和分析工具來衡量進度和投資報酬率；五、清晰且坦誠地溝通變革的進度和計劃。