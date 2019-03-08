▲EMI材料備貨＋農貿訂單，鼎炫-KY2月營收年增32.45％。（圖／鼎炫官網）

記者姚惠茹／台北報導

鼎炫-KY（8499）公布2019年2月合併營收為新台幣0.97億元，年成長32.45％，主要受惠旗下EMI材料事業主要客戶備貨力道強勁，再加上衡器事業去年底順利取得南京地區智慧農貿訂單，帶動2019年以來出貨表現持續暢旺。

鼎炫-KY今年2月合併營收為0.97億元，年成長32.45％，銷售表現不畏2月工作天數減少影響，鼎炫營收表現仍繳出逆勢成長佳績，累計2019年1至2月合併營收達2.57億元，年成長34.33％，主要是受到旗下雙業務持續在新技術研發、新客戶與新應用領域等面向多路進擊的帶動。

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鼎炫-KY表示，其中EMI材料事業成功切入陸系面板供應鏈，出貨量可望隨著第一季下旬陸續交貨而齊步走升，挹注材料事業維持良好成長動能外，至於衡器事業自有品牌「T-Scale」積極搶攻大陸農改超市場商機，提升智能衡器產品銷售表現。

鼎炫-KY指出，今年在農貿市場專案接單策略做適度調整，採取雙軌同進模式，一方面持續深化開發農貿市場專用平台軟體搭配智能衡器銷售，一方面則與系統整合商(SI)進行後段軟體對接，直接銷售智能衡器產品，以加快智能衡器市場滲透率，帶動自有品牌「T-Scale」市占率提升。

展望今年第一季，鼎炫-KY保持審慎樂觀看法，尤其EMI材料事業與既有客戶保持良好拉貨力道，再加上陸系面板廠商供應鏈等新客戶訂單逐步出貨挹注，同時持續開拓重慶、成都、貴揚等西南地區，幾個全球主要科技品牌廠商及其供應鏈接單契機。

此外，衡器事業持續受惠南京地區智慧農貿出貨貢獻，在大陸其他區域也積極布局智慧農貿訂單需求，加上全球超市智能化趨勢明確，在國際市場不同國家陸續進行新產品送樣認證等，皆有助於集團未來整體營運創造良好成長表現。