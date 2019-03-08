成功好難？億萬富豪每天做這六件小事　持之以恆人人都行

▲CNBC整理出了六件，若是想成功必做之事。（示意圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

人人都想要成功，但成功並非一件簡單之事，從馬斯克、歐普拉到桑德爾、祖克柏，這些全球知名的成功領導人，也都將成功視為一件需要持之以恆努力的事，CNBC整理出了六件，若是想成功必做之事，關鍵就在於保持耐心、專心致志。

第一：閱讀與自己本業無關的書

閱讀是從另一個角度體驗不一樣生活的最簡單方式之一，同時也能培養出領導者所需的同理心，最重要的是，擴展自己的知識。

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馬斯克曾說過，「我是被書本養大的，其後才是我的父母」，在馬斯克的書單中，科幻小說及傳記都是他的基本清單。

第二：走出舒適圈

鼓勵自己走出安逸的舒適圈，那代表著你的勇氣正在增加，也表示正在進步，如果不這麼做，人是無法走得很遠的。舉例來說，如果你害怕演講，那麼當有機會開團體會議時，就勇敢當第一位演講者，雖然可能緊張到腋下濕一大片，但勇敢踏出一步，之後就會變得輕鬆。

祖克柏花了數年的時間學習中文，現在程度已相當不錯，若是恐懼與成長無法並存，那麼唯有克服它，人才會進步。

▲每天固定的溫和運動可以延年益壽。（圖／Pixabay）

第三：運動

作家柯利（Tom Corley）研究富人五年，發現他們有一個共通點就是：他們都有運動的習慣，柯利說，「那些有運動習慣的人比沒有的具備更強大的競爭優勢。」，運動能夠提升智商、意志力及信心，並增加20%的活力。

歐普拉、維珍的布蘭森、臉書營運長桑柏格等白手興家的富豪們，例行公事中一定有運動這件事，另有研究發現，每天固定的溫和運動可以延年益壽。

第四：回饋

真正成功的人須了解回饋的重要性，由其是回饋給那些有需要的人，回饋不一定是捐出大筆現金，幫忙負擔過重的同事、幫長者提購物袋都算是一種回饋，若是有一天忙到無法回饋，那成功也離你越來越遠。

比爾蓋茲與巴菲特在2010年發起「捐贈承諾」，即富人捐出逾半的身家幫助窮人，並增進醫療照護。

▲喬丹靠著強烈的決心，從被高中籃球隊刷掉，到拿下六次NBA總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

第五：自我激勵

麥可·喬丹說過，「無論是練習或是比賽，我都要贏，我不會讓任何事阻擋我對競爭的熱情。」就是靠著這樣強烈的決心，喬丹從被高中籃球隊刷掉，到拿下六次NBA總冠軍，甚至創造了史上最有價值的運動品牌之一。

承認對手及不看好自己的人的存在可以成為強大的動力，就是要有不服輸的心、想要向世界證明自己的意志，才能激勵自己往成功邁進。

第六：走出戶外思考

現代人的生活中，花在手機上的時間越來越多，但卻失去了很多思考的時間，大家應該要：放下手機，走出戶外散步思考。

美國心理協會的一項研究發現，戶外散步能夠提高創造力並增加解決問題的能力，研究人員寫下，「如果正好對工作有一個新的想法，那麼結合散步應該會更有幫助。」

Google及LinkedIn的執行長祖克柏和布蘭森就常常在走路時開會，因為這有助於腦力激盪出新觀念，布蘭森表示，這樣不但能加速決策的過程，還能邊運動邊進行會議，對在忙碌一天裡需保持專注這一事相當有幫助。