南韓運將自焚抗議奏效　Kakao共乘服務每日只能營運4小時

▲ 為抵制共乘服務發起罷工的南韓計程車司機。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

韓國最大通訊軟體業者Kakao去年在APP中推出共乘服務，但因壓縮出租車司機生計遭到大規模抗議，甚至有兩名運將自焚抵制，昨（7）日，Kakao Mobility與出租車工會達成協議，限制每天僅提供4小時的共享乘車服務時間，才讓出租車司機抗議順利落幕。

根據《路透》報導，韓國出租車協會聯合組織的Lee Yong-bok表示，「我們進行了內部討論，我們中的一些人認為我們應該解決持續的社會衝突，儘管這場鬥爭是關於我們的生計。」證實出租車工會與政府和Kakao達成妥協，從早先的禁令呼籲中退了一步。

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Lee Yong-bok說，出租車工會已經接受了一項協議，允許Kakao僅在有限的時間內運營汽車共享服務，限制共享乘車服務只能在平日的通勤時間，包含上午7點至9點，和晚上6點至8點才能營運。

此外，Kakao計畫將APP嵌入在非服務時間內自動關閉電話的功能，一名Kakao的高管表示，在禁止的時間內關閉電話「在技術上並不困難」，並且公司將討論出一系列遵循協議所要採取的措施。

Meritz Securities此前估計，韓國擁有大約25萬輛許可出租車，並且每年從出租車中獲得約9兆韓元（約2456億台幣）的收入。而路透也引用最近由Realmeter對大約500名韓國人進行的調查，數據顯示大約60％的人支持汽車共享服務，Lee Yong-bok對此也說，「我們還有一個學習點，即我們的服務對客戶來說不夠令人滿意。」

韓國是世界上智慧型手機普及率最高的國家之一，但面對強大的工會和嚴格的監管，以應用程式為基礎的共乘車服務是業者一直在努力的目標。從前南韓《運輸法》禁止將個人車輛用於商業用途，但允許司機在「通勤」時間內朝向相同方向的乘客提供拼車服務，不過並未由法律明確規定通勤時間。

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