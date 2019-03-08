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臉書兩年流失1500萬用戶　竟與追求幸福有關

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▲▼臉書、facebook、推特 。（圖／路透社）

▲Facebook。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

Facebook真的愈來愈不受年輕人歡迎了嗎？據研調機構最新的報告指出，與2017年相比，Facebook的使用者減少了1500萬人次，尤其是在年輕人這個領域。外媒分析，這可能與臉書近年在隱私上的漏洞與人們追求幸福有關。

據外媒《MarketWatch》報導，根據Edison Research和Triton Digital 6 日所發表的研究，美國Facebook的使用者與2017年相比減少了1500萬，尤其是年輕人這塊特別明顯。在過去兩年中，Facebook在12至34歲這個年齡層的使用者下降了17％，35至54歲下降僅有3％，55歲以上則不減反升，上升了4%。Facebook發言人拒絕對這項報告作出評論。

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Edison Research總裁Larry Rosin表示，「用戶數下降背後的意義非常大，這已經是Facebook連續兩年用戶數出現下降。」而據eMarketer分析在2017年的分析指出，已經有愈來愈多青少年在成長過程中不使用Facebook，轉而使用Snapchat和Instagram。

報導分析指出，Facebook之所以會遭到如此待遇可能與先前爆出多起個資外洩事件有關，對此執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近日就發表了網誌指出Facebook未來的發展方向將從「公開」走向「私人」，他在網誌中指出，「互聯網的未來將存在於人們以隱私為中心的社群平台上，而不是開放平台。」

此外，報導也指出，人們開始放棄使用Facebook似乎與追求「幸福」有關，因為市場研究公司Datatrek Research去年發現，在Google搜尋上，「刪除臉書」與「幸福」等關鍵字有97％的相關性。

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關鍵字：臉書,用戶,流失,追求幸福

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