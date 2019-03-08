直搗高通地盤！蘋果邊訴訟還能邊擴張　擬聘1200名人才

▲蘋果宣布未來三年內將在加州聖地牙哥增加1200個工作崗位。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

蘋果（Apple）公司6日宣布，未來三年內將在加州聖地牙哥增加1200個工作崗位，比之前提出的數字增加20%，主要招聘對象為精通軟、硬體工程的人，這將使聖地牙哥成為蘋果的「主要工程中心」。

綜合外電報導，蘋果這項舉動看來是要直搗纏訟對象高通（Qualcomm）的總部地盤，隨著兩家公司持續進行的跨國法律訴訟，蘋果的擴張也絲毫沒有停緩的跡象。

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高通指控蘋果侵害專利，而蘋果則控告高通對於晶片相關專利收取過高的授權費，蘋果公司目前已將晶片工程團隊從供應鏈部門轉移至內部硬體技術部門，這表明了蘋果將改由自家研發晶片。

目前蘋果也已經停止採購高通製的數據機，改採英特爾的晶片，反映出蘋果要減少依賴供應鏈的決心。

聖地亞哥市市長Kevin Faulconer對於蘋果的擴張表示支持，因為這將會增加當地的工作機會，除了1200個職缺外，該公司也計畫在當地建設數千平方英尺的辦公室、實驗室和研究空間來容納新員工。

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