高收益債36年從未連續「負心」兩年　今年就強彈6%



▲高收益債多頭續航力強勁。（圖／摩根投信提供）

記者劉姵呈／綜合報導

美國聯準會有意放緩升息步調激勵，今年市場投資信心加溫，連動高收益債市也跟著多頭氣盛，包括美歐亞和全球高收益債指數今年來表現都一片紅通通。統計自1983年以來高收益債漲跌幅發現，除了從未連兩年繳出負報酬，且一旦報酬率由負翻正後連續正報酬機率高，投信法人認為，高收益債券坐擁高收益率，利率風險又相對低，著眼於中長線收益，建議投資人可適度配置。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩指出，高收益債中長期勝率高，過去36年從未連續兩年下跌作收，且一旦報酬率由負翻正後，多數時候可以連續五年維持正報酬。

以2008年為例，當年下跌後甚至連續六年出現以上漲作收，著眼於高收益債報酬去年在貿易戰等利空影響下而轉為負數，今年開年就強彈6%，顯示未來維持正報酬機率高，建議投資人可多留意進場機會。

請繼續往下閱讀...

▼高收益債券有高收益率，利率風險又相對低，建議投資人可適度配置。（示意圖／達志影像）

黃奕栩分析，高收益債券向來和景氣連動度高，隨著美國聯準會今年有望放緩升息步伐，不僅有助於舒緩企業資金成本壓力，更有助於風險性資產表現，加上市場對於中長線通膨以及利率的預期仍舊低迷，投資人仍偏好能提供較高收益標的。

儘管今年來高收益債券基金雖已流入，反轉2018年全年451億美元的資金外流壓力，但過去幾年投資人已陸續調節海嘯以來流入的原有部位，後續資金回流空間仍大。從基本面來看，黃奕栩表示，截至今年二月底，高收益債券過去12個月平均違約率已降至1.1%，明顯低於3.03%的過去20年平均水準，看好高收益債券違約率持續改善，將連帶提振報酬表現。