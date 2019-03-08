美股連4黑、道瓊狂跌200點免驚　台指期有撐開跌逾30點守在10200點之上

▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球經濟成長逐步放緩，市場擔憂景氣進一步放緩的趨勢，引發美股全數收低，其中道瓊工業平均指數收跌200點，亞股則漲少跌多，台指期今（8）日開低震盪，一早跌逾30點，電子期指、金融期指同步下挫，依然力守在10200點關卡之上。

歐洲央行調降歐元區今年經濟成長預測，加深投資人對全球經濟放緩的疑慮，使得美股4大指數全面收黑，其中道瓊工業平均指數終場下跌200.23點，跌幅0.78%，收25473.23點；那斯達克指數也跌84.46點，跌幅1.13%，以7421.46點作收；標準普爾500指數收低22.52點，跌幅0.81%，報2748.93點；費城半導體指數尾盤下挫14.73點，跌幅1.1%，收1319.09點。

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台股期現貨周一震盪收黑，台股在權值股漲多拉回下，指數一路向下整理，盤中最低一度來到10299.46點，所幸尾盤跌幅稍微收斂，終場下跌45.47點，以10311.68點作收，成交量1076.53億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超49.11億元，其中自營商賣超16.01億元，投信賣超0.89億元，外資及陸資賣超32.51億元。

台指期昨天也貼近現貨走勢，維持整理格局，指數小跌開出後，整場皆在盤下整理，終場下跌60點，收在10262點，與現貨相較，逆價差49.68點，成交量9萬5909口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少711口至2萬7641口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加576口至5萬8793口。