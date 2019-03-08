無聊公司新生意！有望為拉斯維加斯建設地下隧道

▲無聊公司有望為拉斯維加斯建設地下隧道。（圖／The Boring Company官網）

財經中心／綜合報導

鋼鐵人馬斯克（Elon Musk）創辦的無聊公司（The Boring Company）又有新生意上門了！該公司有望能在美國拉斯維加斯建設一條地下隧道，並使用電動車進行營運。

綜合外電報導，這項提議是由拉斯維加斯會展與觀光局（LVCVA）所提出的，它們希望能建造一條連結拉斯維加斯市中心、會議中心、拉斯維加斯大道度假村、麥卡倫國際機場等地區，並希望能在2021年的CES消費電子展上使用。

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拉斯維加斯會議中心每年接待約100萬遊客，但它腹地相當廣大，遊客點對點移動距離可能超過2英里，因此拉斯維加斯會展與觀光局開始思考要如何改善移動方式，除了地下隧道外，還曾提出電車、單軌列車等想法。

對於這項合作，無聊公司總裁Steve Davis表示，該公司相當高興能與拉斯維加斯會展與觀光局合作，為拉斯維加斯提供世界一流的公共交通系統。但目前合作尚未成定局，必須要等到12日拉斯維加斯會展與觀光局董事會進行討論投票後才會知道結果。Steve Davis指出，只要合作一批准，他有信心能在一年將這套公共交通系統提供給拉斯維加斯會議中心的客人。