郭台銘PO小學「蘿蔔頭」照　六年一班79人「猜猜哪個是我？」

▲郭台銘PO出小學的全班合照，讓網友找找到底哪一個才是他。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘，下同）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘6日才在臉書PO文公開「健康菜單」，7日晚間再加碼PO出小學時的照片，內容提到，今年是母校新北市板橋國小120週年紀念，當年的班導師陳耀宗老師如今已90多歲，至於在六年一班的畢業大合照中到底哪一個才是他，答案將在校慶當日公布。

「還記得小時候校門前有一條河，現在變成車水馬龍的文化路。」郭台銘在文章中細數就讀小學時的種種回憶，「民國51年我小學畢業，至今已接近60年一甲子，我想念兒時好友，也感謝當年的班導師陳耀宗老師，聽說他已90多歲，但身體硬朗，不過我想他現在沒力氣拿藤條打我了。」

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▲郭台銘（左）小學時的模樣。

有趣的是，郭台銘不僅公開自己小時候的照片，還PO出板橋國小創校第58屆、光復後第17屆的六年一班大合照，讓網友們猜猜到底哪一個才是他，而正確答案將在校慶當日公布。網友們算了算，發現大合照裡一班學生就有79人，至於哪個才是郭董，目前較多人支持的分別是第四排由右邊數來第六位，以及最上排右邊數來第三位；還有人半開玩笑地說，這些學生都頂著一樣的「蘿蔔頭」，怎麼可能認得出來。

雖然畢業至今已久，但郭台銘透過公開小學照片感嘆，他的成長是人們奮鬥的成果，所以每個人都有責任來守護這個成果，最好的方式就是「教育」，它就像一把打開未來的鑰匙，如果做得不好，未來的門就不會打開，「教育生活是鴻海在硬軟整合中發展的重要拼圖，我會繼續和大家講我的看法。」

▼不少網友覺得，郭台銘現在的容貌和小時候相比其實沒有變太多。（圖／記者張一中攝）

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