外貿協會籌組農會考察團　赴日進行農業交流

▲東京食品展盛大開展，貿協預估，今年可以創造7千萬美元的訂單商機，另外也帶領廠商進行交流考察。（圖／貿協提供）

財經中心／綜合報導

外貿協會董事長黃志芳帶領台灣多個縣市政府官員赴日東京及九州地區展開為期5天的考察行程，與日方就最新農業技術與合作商機進行交流。

貿協表示，東京去年才剛遷移開張的豐洲果菜批發市場，台灣當然要了解瞭解營運情況及硬體設備，尤其是對現代化的中央溫控冷藏系統，確保不同品項蔬果維持最佳鮮度、生產農民團體與銷售中間批發商，更是要多家學期，去年已250位的人力，卻創造出千億日圓的營業額，值得台灣各地批發市場學習效法。

請繼續往下閱讀...

貿協指出，除了實地接觸市場之外，當地最重要的東京食品展，更是要積極拓展行銷，預估今年訂單金額可以成長到7千萬美元，比起去年的6300萬美元，增加700萬美元。

另外在訂單金額上傳出好消息之外，貿協也帶領廠商走訪九州沖繩農業研究中心，古賀粕屋農業協同組合、安武草莓園及山口油屋福太郎等單位，學習日本農業技術，貿協還說，行程中亦安排一場座談會，邀請日本的進口商、批發商、通路商以及智慧農業的高科技廠商進行座談，由日方分享農業科技的解決方案應用，也探討目前在日本市場台灣農產品的潛在商機以及所面臨的課題，透過此項交流活動期雙方進一步攜手共同發展穩定的產銷合作關係。