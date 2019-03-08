55歲大嬸退休創業　易開罐年賣百億個吸金350億

▲ Red Bull能量飲料易開罐也是關玉香的加工廠供應的。（圖／取自免費圖庫pixabay）

財經中心／綜合報導

易開罐飲料隨處可見，背後的龐大商機也是潛力無限，大陸有一位50歲退休創業的婦女關玉香，利用自己大半輩子存下來的積蓄，靠著賣不起眼的易開罐，發展成一間市值920億、年營收350億的大型企業，包含紅牛、加多寶等知名飲料公司的包裝，都是出於她之手。

綜合陸媒報導，關玉香1939年出生在瀋陽，從小隨父母定居在北京，第一份工作是在一間儀表廠做女工，而這一做就是30年，一直做到他50歲退休，退休之後的她卻並未停歇，開始了他創業的路程。

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起初，關玉香依著自己30幾年的經驗，也開了一間儀表公司，但卻碰巧遇到科技進步迅速、儀表事業越來越難做，一些擁有多年經驗的老字號廠商都面臨倒閉危機，對於剛剛起步的關玉香來說，可想而知會更是艱辛，不久就只能認賠收掉了工廠。

但關玉香並未放棄創業念頭，在儀表廠收掉後的四到五年間，她仍是到處尋找機會，在一次海南的旅途中，她嗅到了創業的商機，她發現當時還不流行罐裝飲料，很多飲品是直接用一次性杯子裝著賣的，再好一點就是用玻璃瓶裝，不只不容易攜帶，而且容易破損。當時的關玉香就心想，「是不是可以做出一款方便攜帶的飲料包裝呢？如果做出來，那麼對於飲料市場來說，市場必然是非常巨大的。」

▲ 奧瑞金包裝創辦人關玉香。（圖／翻攝自百度百科）

於是關玉香帶著兒子來到海南開了一家易開罐加工廠，不僅用自己的退休金買了幾台加工機器，還請了十幾個員工，設置一條簡陋的生產線，這就是奧瑞金的雛形。

在第一批易開罐生產出來的時候，市面上所有飲料包裝都是一樣的，並沒有廠商願意承擔風險、嘗試購買關玉香的易開罐，為了不讓好不容易建起的企業就此沉歿，她決定向外開發新客戶。

當時，紅牛能量飲料在市場掀起了一波風潮，關玉香看到了紅牛的潛力，於是決定抓住這難得的合作的機會，主動找上紅牛公司談合作，不論紅牛的要求如何，關玉香都一一答應了，經過長達兩個月的殷勤拜訪，紅牛最終同意了她的合作請求，但還提出了額外的要求，那就是奧瑞金加工廠生產出來的所有產品，都必須符合國際標準。

於是關玉香回到家四處募捐，用借來的錢買了新設備，並邀請了相關的專業技術人員更新產線，她本人也在負債的狀況下出國，將粉末補料技術引進到自己的加工廠。就這樣關玉香不僅製作出了滿足紅牛、同時也符合國際標準的產品，而且正式成為紅牛的合作夥伴，第一批紅牛罐頭生產完成後，紅牛與她的加工廠簽訂了長期合作協議。

▲ 現在加多寶也是奧瑞金合作廠商。（圖／視覺中國）

隨著紅牛的流行打開了易開罐市場後，關玉香的加工廠也開始快速成長，許多知名飲料廠紛紛回頭積極尋求與關玉香合作，包含加多寶、旺旺、青島啤酒、伊利等一些大牌企業，都與奧瑞金建立起了合作關係。2012年，奧瑞金成為一家市值200億元人民幣（約920億元台幣）的上市公司；如今的奧瑞金，易開罐年產量可達百億個、營收高達76億（約350億元台幣），其中凈利潤還有11.54億（約53億元台幣），更是在大陸易開罐市場中獨據一方，關玉香也成為了商界的傳奇人物。