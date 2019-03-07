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研華2月營收月減14.5%　打入鴻海燈塔工廠計畫　

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▲▼研華董事長劉克振。（圖／記者周康玉攝）

▲研華董事長劉克振。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

進入傳統淡季，工業電腦龍頭廠研華（2395）今（7）日公布2月營收為35.70億元，月減14.5%，來到近一年新低，但較去年增加20.4%。今年累計營收為77.47億元，較去年同期增加11.22%。

以區域來看，以歐洲市場成長最為強勁，而美國與其他亞洲地區（包括日本與東南亞市場）也穩定成長；以事業群而言，智能服務事業群（Service-IoT Group, SIoT）與嵌入式運算核心事業群（Embedded-IoT Group, EIoT）表現較為突出。

請繼續往下閱讀...

若以累計至二月營收來看，以北美與新興市場地區成長最為突出，北亞與歐洲市場則持續穩定成長；事業群表現，仍智能服務事業群（Service-IoT Group, SIoT）與嵌入式運算核心事業群 （Embedded-IoT Group, EIoT）表現較為突出。

研華近日和鴻海集團旗下FII（工業富聯）結盟，共同建構工業互聯網與智慧製造，鴻海捨棄旗下工業電腦大廠樺漢，選擇與研華合作，加速推展工業互聯網業務，將採用其開發的資料採集與監控系統（SCADA），結合為整體解決方案，拓展市場。

研華董事長劉克振表示，研華部分軟體會進入到工業富聯的燈塔工廠計畫中，透過OPEN API連結，不同廠商都能連在一起，而研華的WISE PaaS工業物聯網平台將跟工業富聯軟體平台互通。

研華將於下周三（3/13）舉行法說會，2019年上半年度法說會，會中將說明去年營運成果，也將邀請研華美國總經理說明研華於美國發展重點與成長引擎。

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關鍵字：研華,工業電腦,營收,工業富聯,鴻海

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