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震撼！瑞薩要停工、裁員近千人　半導體高層：是業界警訊

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▲▼日本半導體廠瑞薩電子。（圖／取自瑞薩粉絲團網頁）

▲日本半導體廠瑞薩電子。（圖／取自瑞薩粉絲團網頁）

記者周康玉／台北報導

日本半導體大廠瑞薩電子（RENESAS）將準備實施部分廠停工，甚至預計在今年中裁員近千名員工、達總員工數的5%，消息震撼業界。力晶董事長黃崇仁表示，中美貿易其實是一種處境和心態，但上游業者停工是產業界的警訊（sign）。

黃崇仁表示，就現在中美貿易持久戰下，大環境不是單一企業就能決定的，貿易戰造成大家因害怕而少消費，每少買一台手機，就多了更多IC晶片的庫存，連瑞薩都要關廠兩個月，這是一個警訊。

請繼續往下閱讀...

受到中美貿易戰、中國大陸消費市場疲弱等因素影響，瑞薩營運受到衝擊，因為庫存過高，瑞薩考慮要讓部分工廠停工兩個月。甚至有外媒指出，要精簡5%的員工，以瑞薩目前員工2萬人來計算，也就是將裁員近千名員工。

外電報導，瑞薩目前共有14座廠，將有13座廠會進行部分停產，停工期間，瑞薩會支付停工津貼給線上作業員。

瑞薩早在上（2）月便傳出要裁員的消息，根據日經報導，瑞薩社長吳文精於上月舉行的財報電話說明會時宣布，會祭出人力刪減計畫，以建構強韌的收益體質。

瑞薩去（2018）年合併營收7574億日圓、年減2.9%，代表本業獲利的營益率減至14.8%，稅後合併純益則年減29.3% 至546 億日圓。

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