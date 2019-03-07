賴正鎰提觀光五建言　目標2025年觀光客達2000萬人次

記者林淑慧／台北報導

來台陸客連三年下滑，觀光收入估大減3200億元，全國觀光旅館公會理事長賴正鎰今（7）日提出觀光五大建言，希望政府取經日本與新加坡的觀光政策，「做大觀光餅、全民共享觀光紅利」，目標2025年來台觀光客倍增，達到2000萬人次。

依據全國觀光旅館公會統計，以2016年前3年的陸客平均成長率12％來推算，民進黨執政後三年來台陸客的總人數，已較預期來台的陸客總人數約減少680萬人次，若以每人每次平均消費台幣4.7萬元估算，台灣已短少新台幣3200億元的觀光收入。

賴正鎰表示，希望政府取經觀光成長最快速的日本或新加坡的觀光政策，擬定中長期觀光大戰略並加速落實執行策略，並提出「五大觀光目標」建言：

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▲全國觀光旅館公會統計指出，民進黨執政後三年來台陸客的總人數，已較預期來台的陸客總人數約減少680萬人次。（圖／CFP）

一、「來台觀光客倍增789」：

政府訂外國客每兩年要各成長7%、8%、9%以上。目標2020年破1200萬人次，2024年可破1800萬人，2025年更要成長10%，達到2000萬人次。

二、「創造「五個第一」：

針對來台前五大來源國家地區加大宣傳力道，鎖定目標，陸客第一次破450萬人次，東南亞國家遊台總人數第一次破300萬人次，日本觀光客第一次破250萬人次，港澳地區來台第一次破200萬人次，韓國觀光客第一次破150萬人次。

三、加強旅遊安全檢查，善用外語導遊與領隊人才：

過去兩、三年台灣發生數起重大交通意外或罷工事件，引起觀光客擔心來台旅遊安全，政府除在這方面的加強安全檢查外，在人力調配也要通盤檢討。儘管去年增加外語導遊培訓2142人，領隊3788人，但欠缺培訓後的運用機制與共用平台，不少人培訓後卻不從事旅遊業，未能完全派上用場，相當可惜。

四、加速桃園機場第三航廈與新跑道工程，方便通關與轉機，成為亞太交通樞紐：

目前桃園機場88家航空公司，起降落航班24.8萬架次，乘客載量4653萬人次，較前年增加91萬人次，過境轉機90萬人次。但至今第三航廈工程還未招標出去，令人擔憂。加速三航廈新工程進度，加速達成桃園機場總運量8600萬人次目標。

五、觀光外匯逆差縮小到100億美元以內，目標2025年要轉負為正：

國人出國旅遊花費暴增太快，但來台遊客卻成長緩慢，觀光外匯逆差年年增加，繼2016年首度破百億美元後，2017年再度攀升為122.5億美元，他預估2018年將增為130億美元，只要觀光客倍增計畫達成，貿易逆差轉正，指日可待。