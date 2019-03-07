台大徵才博覽會週六開跑　台新金大舉招募800位社會新鮮人

▲台大校園徵才博覽會本週六登場。（圖／記者季相儒攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

農曆年後各大金控已啟動新年度的徵才計劃，其中最受矚目也是兵家必爭之地的活動，莫過是每年在台灣大學舉辦的徵才博覽會。今年的台大校園徵才博覽會即將在週六(9日)登場，台新金率先公布將招募800位應屆畢業生，職位包括儲備幹部(MA)、法金助理客戶關係經理人(ARM)、儲備理財專員、消金業務、IT工程師、客服等。

因應金融科技、大數據應用的發展趨勢，各金控積極人才。台新金今年預計徵求儲備菁英(MA)、法金助理客戶關係經理人(ARM)、儲備理財專員、消費金融業務、IT工程師及客服人員等近800個適合新鮮人的職務。

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台新銀總經理林維俊表示，今年的校園徵才活動，除了安排現場一對一的職涯諮詢及各項職務介紹外，更安排儲備菁英(MA)學長姊在現場與求職學生互動，特別是對希望加入MA的新鮮人面授求職技巧。

今年台新金預計在全台各大專院校舉辦超過50場的大型徵才活動，首站將在本週六於台大校園徵才博覽會，接著將深入政治大學、成功大學、清華大學、中山大學、中央大學、中正大學、中興大學等各校。

中信金也表示，今年預計徵才5000人，將於週六（9日）參加台大校園徵才博覽會，積極延攬金融業務、洗錢防制、資訊科技、數據AI等各領域優秀人才。

中信金透露，現場將設置「FinFace For Future」趣味遊戲，參加者可透過人臉掃描技術，掌握金融人才的樣貌，領略數位科技如何融入集團的各項業務。

而為因應日新月異的金融產業型態，今年中信金更放寬服裝規範，只要沒有重要對外會議，非營業單位的同仁還可穿牛仔褲、T恤、球鞋上班，鼓勵同仁在彈性自在的工作環境中，將創意落實為具體可行的方案。

國泰金今年也預計招募5000名新鮮人，招募人才的重點放在數位、科技，並打破過去的儲備幹部與數位科技等缺額，今年還加碼推出財務精算、客戶顧問、管理企劃等。

富邦金今年人才招募數量創下新高，預計將注入6800名新血，且將招募60名儲備幹部，職缺將不僅限於台灣，富邦在上海的華一銀行，以及在廈門的富邦財險，富邦金今年也將參加台大校園徵才計畫。

新光金今年預計招聘4000人，而旗下各子公司則將招募3000名外勤人員，並提供超過百位的數位金融資訊、行銷職缺，且將培訓50名儲備業務主管，與儲備幹部管理人才，內勤職缺則超過300個。新光金表示，將招聘不同專業領域的多元人才，除了傳統的金融、財務背景的人才外，也將進一步地網羅洗錢防制、資訊科技、數位金融、電商等跨界人才加入團隊。

元大金今年預計整體集團職員要淨增加500人，其中將招募20位儲備幹部(MA)；玉山金今年預計徵才500人，包括50位儲備幹部(MA)與科技儲備幹部(TMA)。