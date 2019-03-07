癌妻悲求：救我！台大碩士夫為愛買大麻…開庭淚懺「救不了她」惹哭法官

▲江男忘不了癌末妻躺在安寧病房中、不斷孱弱地向他求救，「救我......誰能救我？」（示意圖／記者嚴云岑攝）

記者莊智勝／綜合報導

「只要能救她，我什麼都願意做！」雲林一名擁有台大碩士高學歷的49歲江姓男子，因不捨罹患乳癌末期的妻子遭病痛折磨、不斷在病床上淚訴「救我……！」決定相信偏方，鋌而走險網購「大麻膠囊」替愛妻續命，不料江男因此遭海關查獲而吃上官司，而愛妻最後也癌逝；雲林地院審理時，江男在庭上不住落淚，自責「是我沒照顧好她！」法官考量其情可憫，最終法外開恩，輕判1年9月，緩刑2年。

判決書指出，49歲的江男擁有傲人學歷以及美滿的家庭，在婚後還育有2個女兒，因工作關係一家人旅居南非，生活和樂融融；不料這樣幸福美滿的平凡日子，卻被病魔無情地擊碎。2015年時，江妻卻被確診罹患乳癌，且癌細胞以驚人速度擴散，陸續轉移至腦部、骨頭，深愛妻子的江男為此只得停止工作，帶著妻子返回台灣治療。

儘管台灣醫療制度完善，但已是乳癌第三期的江妻狀況仍然相當不樂觀，病情急速惡化，還在醫生的判定下轉入安寧病房；江男自述，隨著癌細胞不斷擴散，妻子身形日漸消瘦，但儘管如此仍展現強烈的求生意志，躺在病床上孱弱地將每一口飯嚥下，為的就是希望能夠「活下去」。也許是知道自己命不久矣，虛弱躺在病床上的江妻曾滿臉淚水，望著不離不棄的丈夫，無助地求救「救我……救我……誰能救我？」

江男說，見到愛妻被病魔折騰到不成人形，當時他的心幾乎快要碎光，暗暗在心中做下決定，只要能夠為妻子續命，不管什麼方法都願意嘗試；江男為此求神拜佛，並開始尋求各種治癌偏方，但卻都徒勞無功，直到2017年2月底，江男偶然間在網路上發現「大麻可治癌」的言論後，便將其當成是將妻子從鬼門關拉回的最後希望，明知大麻在台灣屬二級毒品，仍不惜鋌而走險網購56顆「大麻膠囊」為妻續命，怎料在膠囊於2018年3月入境時遭海關查獲，江男為此吃上官司，而妻子也於同年4月癌逝。

▲為了救回癌妻，江男聽信偏方網購56顆大麻膠囊，為此面臨司法審判。（示意圖／免費圖庫pixabay）

江男不僅得承受失去妻子的傷痛，還要面臨司法的審判；在開庭時，江男數度淚灑法庭，哽咽表示，「是我沒有照顧好她，救不回她的性命！」還向岳父、岳母致歉，「對不起，我很對不起他們，也對不起我的父母，到現在我都沒辦法面對他們！」一席真情自白，連審判長都為之動容，還出言安慰道「生命是無限的，你們在無限生命中終將再相遇，眼前重要的是自己好好振作，代替妻子照顧岳父、岳母。」

雲林地院法官審酌，江男對妻子的愛既深且沉，寧放棄自己大好前程，不惜一切替愛妻治病，還情願為她分擔所有痛苦；考量江男學歷智識甚高，且還有2個就學中的女兒需要撫養，過去也無前科，此次購買大麻實無危害社會之意，其情堪憫恕。因此最後法官決定法外開恩，再給江男一次機會，依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低刑度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」之規定予以減刑，輕判有期徒刑1年9月、緩刑2年。

「天地有情、人間有愛！」雲林地方法院庭長許佩如表示，法官當庭聽到江男落淚自白後相當感動，考量到2個孩子的媽媽已過世，而江男又是家中經濟支柱，不忍2個孩子頓失依靠；但江男所涉為刑法有期徒刑7年以上重罪，儘管經減刑後江男仍得服3年6月刑期，刑罰還是過重，因此法官才決定開恩，再依刑法第59條減刑，並予以緩刑自新機會。

▲雲林地院法官審酌江男其情堪憫，決定給他一次機會，予以輕判。（圖／翻攝Google Map）