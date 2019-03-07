　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

癌妻悲求：救我！台大碩士夫為愛買大麻…開庭淚懺「救不了她」惹哭法官

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

台大醫院安寧病房。（圖／記者嚴云岑攝）

▲江男忘不了癌末妻躺在安寧病房中、不斷孱弱地向他求救，「救我......誰能救我？」（示意圖／記者嚴云岑攝）

記者莊智勝／綜合報導

「只要能救她，我什麼都願意做！」雲林一名擁有台大碩士高學歷的49歲江姓男子，因不捨罹患乳癌末期的妻子遭病痛折磨、不斷在病床上淚訴「救我……！」決定相信偏方，鋌而走險網購「大麻膠囊」替愛妻續命，不料江男因此遭海關查獲而吃上官司，而愛妻最後也癌逝；雲林地院審理時，江男在庭上不住落淚，自責「是我沒照顧好她！」法官考量其情可憫，最終法外開恩，輕判1年9月，緩刑2年。

判決書指出，49歲的江男擁有傲人學歷以及美滿的家庭，在婚後還育有2個女兒，因工作關係一家人旅居南非，生活和樂融融；不料這樣幸福美滿的平凡日子，卻被病魔無情地擊碎。2015年時，江妻卻被確診罹患乳癌，且癌細胞以驚人速度擴散，陸續轉移至腦部、骨頭，深愛妻子的江男為此只得停止工作，帶著妻子返回台灣治療。

儘管台灣醫療制度完善，但已是乳癌第三期的江妻狀況仍然相當不樂觀，病情急速惡化，還在醫生的判定下轉入安寧病房；江男自述，隨著癌細胞不斷擴散，妻子身形日漸消瘦，但儘管如此仍展現強烈的求生意志，躺在病床上孱弱地將每一口飯嚥下，為的就是希望能夠「活下去」。也許是知道自己命不久矣，虛弱躺在病床上的江妻曾滿臉淚水，望著不離不棄的丈夫，無助地求救「救我……救我……誰能救我？」

江男說，見到愛妻被病魔折騰到不成人形，當時他的心幾乎快要碎光，暗暗在心中做下決定，只要能夠為妻子續命，不管什麼方法都願意嘗試；江男為此求神拜佛，並開始尋求各種治癌偏方，但卻都徒勞無功，直到2017年2月底，江男偶然間在網路上發現「大麻可治癌」的言論後，便將其當成是將妻子從鬼門關拉回的最後希望，明知大麻在台灣屬二級毒品，仍不惜鋌而走險網購56顆「大麻膠囊」為妻續命，怎料在膠囊於2018年3月入境時遭海關查獲，江男為此吃上官司，而妻子也於同年4月癌逝。

▲▼ 大麻,幼苗,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲為了救回癌妻，江男聽信偏方網購56顆大麻膠囊，為此面臨司法審判。（示意圖／免費圖庫pixabay）

江男不僅得承受失去妻子的傷痛，還要面臨司法的審判；在開庭時，江男數度淚灑法庭，哽咽表示，「是我沒有照顧好她，救不回她的性命！」還向岳父、岳母致歉，「對不起，我很對不起他們，也對不起我的父母，到現在我都沒辦法面對他們！」一席真情自白，連審判長都為之動容，還出言安慰道「生命是無限的，你們在無限生命中終將再相遇，眼前重要的是自己好好振作，代替妻子照顧岳父、岳母。」

雲林地院法官審酌，江男對妻子的愛既深且沉，寧放棄自己大好前程，不惜一切替愛妻治病，還情願為她分擔所有痛苦；考量江男學歷智識甚高，且還有2個就學中的女兒需要撫養，過去也無前科，此次購買大麻實無危害社會之意，其情堪憫恕。因此最後法官決定法外開恩，再給江男一次機會，依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低刑度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」之規定予以減刑，輕判有期徒刑1年9月、緩刑2年。

「天地有情、人間有愛！」雲林地方法院庭長許佩如表示，法官當庭聽到江男落淚自白後相當感動，考量到2個孩子的媽媽已過世，而江男又是家中經濟支柱，不忍2個孩子頓失依靠；但江男所涉為刑法有期徒刑7年以上重罪，儘管經減刑後江男仍得服3年6月刑期，刑罰還是過重，因此法官才決定開恩，再依刑法第59條減刑，並予以緩刑自新機會。

▲▼雲林地院,雲林地方法院。（圖／翻攝Google Map）

▲雲林地院法官審酌江男其情堪憫，決定給他一次機會，予以輕判。（圖／翻攝Google Map）

ET快訊
台大碩士夫為救癌妻買大麻　開庭淚懺「救不了她」惹哭法官
影／ 用iPhone最不爽的地方　果粉點出最崩潰4大悲劇
王浩宇PO一郎餐廳喝酒照嗆問「他們是誰？」　韓國瑜回應了

關鍵字：台大碩士,,癌末,妻子,大麻膠囊,雲林地院

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

癌妻悲求：救我！台大碩士夫為愛買大麻…開庭淚懺「救不了她」惹哭法官

酒駕累犯在殯儀館聽道路講習　網轟：鞭刑直接抽他們才有用啦！

綠島受刑人「蓋棉被自縊」亡　檢：死法實在太離奇

網售「日本藤素」壯陽藥稱與醫院合作　彰基駁斥將提告

2男挨刀槍錯送慶生醫院　桃警追到凶嫌清洗血跡畫面

快訊／每15分鐘巡房　綠島監獄受刑人房內「蓋棉被自縊身亡」

醉男搭訕辣妹　嗆聲路人險遭圍毆...警過肩摔hold全場

基泰老董搞曖昧「十指緊扣」女教授！　董娘求償判賠60萬

特種營業場所門口鬥毆局長下台？　中山分局長籲「業者自治」

這胎記很熟！人夫「主觀視角」自拍偷情片　老婆一眼認出

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

癌妻悲求：救我！台大碩士夫為愛買大麻…開庭淚懺「救不了她」惹哭法官

酒駕累犯在殯儀館聽道路講習　網轟：鞭刑直接抽他們才有用啦！

綠島受刑人「蓋棉被自縊」亡　檢：死法實在太離奇

網售「日本藤素」壯陽藥稱與醫院合作　彰基駁斥將提告

2男挨刀槍錯送慶生醫院　桃警追到凶嫌清洗血跡畫面

快訊／每15分鐘巡房　綠島監獄受刑人房內「蓋棉被自縊身亡」

醉男搭訕辣妹　嗆聲路人險遭圍毆...警過肩摔hold全場

基泰老董搞曖昧「十指緊扣」女教授！　董娘求償判賠60萬

特種營業場所門口鬥毆局長下台？　中山分局長籲「業者自治」

這胎記很熟！人夫「主觀視角」自拍偷情片　老婆一眼認出

特斯拉降價「600萬→300萬」惹怒車主　公平會立案要查了

北京冬奧65場館已全面動工　河北省長許勤：「京張高鐵」今年通車

慶祝婦女節 白河分局長贈花女警表謝意

夢一場！榴槤大亨嫌應徵者貪財 千萬嫁妝招婿喊卡！

SBL／蔡文誠妙傳米歇爾關鍵一擊　富邦本季首勝達欣

好害羞！交往多久才能滾床單？專家教「3時間準則」判斷

蔡英文寫給國人的信是假的！　總統府火速澄清：內容捏造

劉嘉玲霸氣駕到FENDI展　透露梁朝偉「超浪漫行徑」閃瞎人

日職／王柏融改回高抬腿　潘忠韋：長打可以期待

洗窗工具當逗貓棒！工人「高空」索吻陪玩　喵貼窗回親曬恩愛

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

社會熱門新聞

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥..

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是..

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性..

台大碩士夫購大麻膠囊被抓　背後..

X-CUBE突暫停營業　常客哀..

高雄驚現淫狼性侵女大生　至少1..

快訊／綠島監獄受刑人蓋棉被自縊..

即／消防車撞機車！男大生噴飛亡

毛小孩最後一程　北市環保局用「..

「礦泉水摻春藥」放冰箱　前妻誤..

GOLF對決G63　小鋼砲車頭..

男客搶跟阿里山烤肉妹合照　網喊..

紅燈橫越馬路　婦遭貨車衝撞翻滾..

獨／阿里山香腸妹爆紅！超嫩照曝..

更多熱門

相關新聞

台大碩士夫購大麻膠囊被抓　背後洋蔥惹哭法官

雲林一名江姓男子擁有台大碩士的高學歷，不料居然為了救癌末妻誤信偏方，從美國訂購56顆含有大麻成分的膠囊，利用包裹走私來台，但被海關查獲。雲林地院審理後，法官憐憫江男愛妻心切，原應依運毒罪最低7年重刑，最後網開一面，輕判1年9個月有期徒刑，緩刑2年。

妻輔選太專心　男攜「我恨謝龍介」紙條躺宣傳車

5分鐘呻吟全都錄　王傳家否認外遇

櫃姐vs人夫：衛生紙沖掉沒　正宮就在眼前

特調飲料給妻　竟先被姪女喝掉

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

四大血型性格特徵大揭露

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

他住新莊副都心「像在殯儀館」：寧住林口養生村

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面