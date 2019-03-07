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日出茶太母公司六角配發現金股利4.5元　現金殖利率達5.4%

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▲Chatime日出茶太持續深耕國際市場，今年六角旗下全品牌，全球店家數可望在上半年即能超過2500家。（圖／六角國際提供）

▲Chatime日出茶太持續深耕國際市場，今年六角旗下全品牌，全球店家數可望在上半年即能超過2500家。（圖／六角國際提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠全球化佈局及併購瑞里股權戰略奏效，茶飲品牌「日出茶太」母公司六角國際董事會今（7）日通過今年配息政策，將配發現金股利4.5元，以六角今日收盤參考價計算，現金殖利率達5.4%。

依據財報，六角國際2018年全年合併營收為38.6億元，創新高紀錄，營業淨利為2.84億元，稅後淨利為1.67億元，每股稅後盈餘（EPS）4.46元，營運逆勢突圍，推升營收與稅後淨利雙創歷史新高。

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▲六角國際近二年全年財報比較表。（圖／六角國際提供）

▲六角國際近二年全年財報比較表。（圖／六角國際提供）

對於去年獲利表現微幅成長，六角表示，主因去年進行旗下品牌汰弱留強政策，陸續提列子公司王座國際與澳洲Infinite Plus Pty. Ltd虧損店的閉店費用，已於去年全數提列完畢。

六角去年積極進行全球化佈局，旗下品牌「Chatime日出茶太」在印尼達成200店，洲亦成為當地唯一超越百店的手搖茶品牌，此外，領先亞洲餐飲品牌首位入駐巴黎羅浮宮，並揮軍墨西哥、捷克、模里西斯等新興市場，快速達成六大洲40個國家地區的國際佈局。

展望後市，六角表示，「Chatime日出茶太」持續深耕國際市場，2019年將延續強勁成長，預期印尼總店數上看300家，澳洲有望達成150店家數，菲律賓也將步入百店行列；加上與中國杭州瑞里股權戰略合作，今年六角旗下全品牌，全球店家數可望在上半年即能超過2500家。

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