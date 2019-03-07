街口胡亦嘉硬要當華頓投信執行長　金管會：違規最重撤照

▲街口支付執行長胡亦嘉。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

街口支付的母公司街口網絡4日取得國票華頓投信的股權，街口執行長胡亦嘉更宣布要兼任國票華頓投信執行長，但卻遭金管會公開打回票。胡亦嘉則回應「沒有二擇一的問題，兩邊都得聽我的」，證期局對此說詞不以為然，更指出違法法規，最重可以撤除國票華頓投信的營業許可。

街口執行長胡亦嘉說要兼任國票華頓投信執行長，但因證期局規定投信經理人一定要專任，逼得胡亦嘉必須「二選一」，他只要沒有放棄街口執行長一職，此人事案恐會被金管會打回票。

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證期局指出，依照「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」第7條，投信事業經理人只能「專任」。證期局副局長張振山表示，如果街口執行長要兼任投信經理人，會牴觸到專任的問題，如果要來投信當董監事、總經理、副總、經理人、業務人員，都一定要專任。

但執行長算是經理人範圍嗎？張振山表示，目前金管會還沒收到案子，送件進金管會後，要看他實際負責的業務範圍，看他定位在公司的職稱，「不要弄一個頭銜是公司法裡面沒有的，有執行業務的就一定要專任。」

還沒上任就被金管會打回票，胡亦嘉昨天(6日)接受媒體訪問直接回應：「沒有二擇一的問題，兩邊都得聽我的」。胡亦嘉說他不是當經理人，執行長只是一個名稱，不是董事長也不是總經理，董事長與總經理人選要等金管會同意。

對於胡亦嘉的說法，證期局副局長張振山今天(7日)表示，有跟國票華頓投信聯繫過，國票華頓投信說知道經理人要專任，會去跟街口講清楚，到時候會依照法規辦理。

但若像胡亦嘉沒有擔任董事長與總經理，只是擔任公司法裡沒有的「執行長」，他也不登記在華頓投信員工裡，但卻參與決策，金管會要怎麼管？張振山表示，將用「實質論」來看，他有沒有簽核公司文件？有沒有實際執行業務？在這公司角色、行為是什麼。

若胡亦嘉強硬堅持要擔任執行長，金管會要怎麼處理？證期局官員表示，若違法「證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則」第7條，最重可依據投信投顧法103與104條，可解除該人員的業務，甚至對公司處以廢止公司營業許可的撤照處分。