群光連續12年每股賺逾5元　今年配發現金股利3.8元

▲群光電子。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

群光電子（2385）公告2018年全年營收達872.6億元，年增11.6%，創歷史新高，稅後淨利35.91億元，每股稅後純益為5.22元，繳出連12年獲利逾5元的好成績，同時董事會決議今年將配發3.8元現金股利，配息率連續6年超越7成，依照今天收盤價67.7元計算，殖利率達5.6%。

群光公告2018年全年營收達872.6億元，年增11.6%，毛利率14.5%，稅後淨利35.91億元，每股稅後純益為5.22元，繳出連12年獲利達到5元以上的好成績，主要受惠去年下半年原物料成本降低、新台幣與人民幣貶值等有利因素，帶動下半年本業獲利回穩，同時董事會決議今年將配發3.8元現金股利，配息率連續6年超越7成。

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群光表示，去年在電競與智慧家庭市場強勁需求帶動下，推升2018全年營收創下歷史新高，其中電競相關，包括鍵盤與電源產品，去年營收年成長達到5成，至於智慧家庭，像是智慧音箱、智慧門鈴、無線網路攝影機等安控裝置產品，營收年增更在6成以上。



其中智慧家庭相關產品，近4年營收成長尤為快速，截至去年底，群光的智慧家庭產品營收佔比名列所有產品的第五大，更位居非PC產品的第一大，而且群光目前的非PC產品營收佔比約為53%。



同時，群光公布2月份自結合併營收為49.55億元，年增6.7%，累計今年1-2月自結合併營收為120.83億元，年增10.4%，創同期新高，法人預估，群光在電競與智慧家庭產品成長動能強勁下，除了第一季營收可望創下同期新高之外，展望今年，全年營收也可望再創新高，更有機會挑戰連續13年獲利5元以上。