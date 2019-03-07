卡王換人當！台新登1月發卡王　中信爆停卡16萬張

▲台新銀行今年發行「旅遊神卡」登上1月發卡王。（圖／台新銀行提供）

記者戴瑞瑤／台北報導

銀行局今天(7日)公布1月份銀行信用卡發卡、停卡情況。台新銀行在去年12月底就憑著「旅遊神卡」擠下中信銀，連續2個月登上發卡王。而中信銀1月份爆出停卡16萬張，主要是大江購物中心聯名卡被玉山銀行拿走，爆發停卡潮。

根據銀行局統計，1月份單月發卡王以台新銀12.6萬張奪冠，玉山銀行以10.6萬張奪下亞軍，中信銀則掉到第三名7.3萬張，第四名國泰世華銀7萬張，第五名永豐銀行3.9萬張。

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銀行局官員指出，台新銀行近期發了新卡「Fly Go卡」，玉山銀行則新發大江聯名卡跟南山廣場聯名卡，兩家銀行新卡活動促銷，帶動1月份發卡量。

但1月份中信銀爆發高達16.1萬停卡潮，元大銀行也有14萬停卡數。銀行局表示，依照中信銀行的回報，主要是之前中信銀發行大江購物中心聯名卡，去年底解約換成玉山銀行發聯名卡，因此才有大量停卡。至於元大銀行，則是之前承接大眾銀，原本大眾銀信用卡換成新卡所致。

1月份刷卡王由國泰世華銀542億元奪冠，中信銀452億元居亞軍，第三名到第五名各別是玉山銀行341億元、台新銀行313億元、北富銀231億元。

若跟去年全年刷卡量前6名排行比較，前4名沒有太大變動，僅第5名由原本的花旗銀行，被台北富邦銀行取代。