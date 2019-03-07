期權大屠殺慘賠40億　金管會開罰期貨商678萬、康和罰最重

▲0206期權大屠殺受害者抗議示威。（圖／記者黃克翔攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

去年2月6日爆發期權大屠殺，投資人慘賠逾40億元。今天(7日)金管會公布第二波懲處，開罰10家期貨經紀商罰鍰合計468萬元，另4家期貨交易輔助人66萬元、1家期貨自營商48萬元，裁處金額共582萬元。若加上第一波懲處，罰鍰金額共達678萬元。兩波懲處以康和集團重罰240萬最重。

去年2月6日，台股重挫542點，期貨市場出現恐慌性殺盤，當天台指選擇權開盤後，同時瞬間出現買賣權，一口氣全部拉到漲停和跌停的情況，導致期貨商強制平倉砍單，讓不少散戶幾乎平倉在最差的價格，估計投資人慘賠逾40億元。違約金高達14億元，創下台灣史上最大違約交割案件。

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0206期權受害者從去年開始陸續到期交所、金管會抗議無效，規劃將於明（8）日前往行政院抗議陳情，趕在行政院抗議前，金管會今天晚間趕緊公布懲處名單，希望降低受害者的憤怒。

金管會去年12月陸續開罰3家期貨商，包括玉山證券兼營期貨部門24萬、康和期貨48萬、日盛期貨24萬，共罰款96萬元。當時金管會主委顧立雄指出，這次開罰只是剛好發生在2月6日的內控缺失，嚴格來說不算是針對當天強制平倉的處分，會後續再處理。

今天金管會公布第二波懲處，核處10家期貨經紀商罰鍰合計468萬元、4家期貨交易輔助人合計66萬元及1家期貨自營商48萬元，裁處金額共計582萬元。兩波懲處加計罰鍰金額共達678萬元。

金管會第二波裁處名單如下：

10家期貨包括康和期168萬、大昌期60萬、元富期48萬、元大期36萬，另還有國票期、凱基期、統一期、華南期、永豐期、中信證，各20萬到30萬罰款。

4家期貨交易輔助人包括康和證24萬、大昌證18萬、國票證16萬、元富證12萬。

期貨自營商1家是元大證48萬元。

兩波懲處下來，以康和集團共罰處240萬元最重，其次是元大共開罰84萬、大昌共開罰78萬。是否還會有第三波懲處？證期局副局長張振山表示，目前來說發現的缺失都已經在兩波懲處內處理完畢。

▲0206期權大屠殺抗議示威。（圖／記者黃克翔攝）

金管會指出，經過查核發現期貨商有9大缺失：

(1)當日未進行高風險帳戶通知即執行代為沖銷作業、未確實沖銷交易人全部部位、未依期貨公會建議之合理方式處理交易人垂直價差部位、未保留107年2月6日當日執行代為沖銷相關資料

(2)未確實執行營業場所外開戶前置作業

(3)受理客戶申辦SPAN所需檢附之資料不完整

(4)未確實執行同一IP位址之查核

(5)未確實執行內部稽核作業

(6)對交易人所為交易事項之查詢，未為處理

(7)期貨自營業務之不活絡契約交易申請書，簽報決行層級不符內部規定

(8)期貨自營業務之內部控制制度設計及執行之有效性不足

(9)期貨自營部門配合證券業務部門持有之現貨從事利率避險交易，其營業及會計未獨立

另外，針對期交所，金管會表示，先前因為沒有依市場發展及交易實務需求，對於期貨市場價格異常情形積極研議有效控管機制，金管會已給予以糾正，並督促期交所應更積極檢討修正相關制度規章。

目前期交所已協同期貨公會，針對2月6日期貨市場爭議事件發生原因，強化期貨市場相關制度，包括「強化開戶徵信作業自律規範，落實KYC制度」、「強化保證金控管作業」、「精進期貨商代為沖銷作業」、「強化流動性提供，調整造市者遠月份契約之報價義務」、「強化動態價格穩定措施，將台指選擇權納入實施範圍」等。

根據金管會統計，投保中心、評議中心協助受理調處、評議，期貨商與交易人爭議案件統計數有177人(189戶)，截至今年2月28日，已有70個案例和解，和解比率為37%。

0206期權受害者自救會發布新聞稿指出，金管會玩忽職守、期交所違法亂紀、期貨商罔顧客戶權益，缺陷制度陷殺散戶。自救會表示，交易人並非不願意認賠，而是認為即使虧損也應該有合理價，目前金管會只對SC算出合理價，而SP及各部位各組合單超出合理範圍之損失卻完全由交易人承擔，顯然不合理並有失公平，主張期貨商應把受害交易人的權益全數還給受害交易人，規劃將於明（8）日前往行政院抗議陳情。

▲0206期權大屠殺抗議示威。（圖／記者黃克翔攝）