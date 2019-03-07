　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

期權大屠殺慘賠40億　金管會開罰期貨商678萬、康和罰最重

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼0206期權大屠殺抗議示威。（圖／記者黃克翔攝）

▲0206期權大屠殺受害者抗議示威。（圖／記者黃克翔攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

去年2月6日爆發期權大屠殺，投資人慘賠逾40億元。今天(7日)金管會公布第二波懲處，開罰10家期貨經紀商罰鍰合計468萬元，另4家期貨交易輔助人66萬元、1家期貨自營商48萬元，裁處金額共582萬元。若加上第一波懲處，罰鍰金額共達678萬元。兩波懲處以康和集團重罰240萬最重。

去年2月6日，台股重挫542點，期貨市場出現恐慌性殺盤，當天台指選擇權開盤後，同時瞬間出現買賣權，一口氣全部拉到漲停和跌停的情況，導致期貨商強制平倉砍單，讓不少散戶幾乎平倉在最差的價格，估計投資人慘賠逾40億元。違約金高達14億元，創下台灣史上最大違約交割案件。

請繼續往下閱讀...

0206期權受害者從去年開始陸續到期交所、金管會抗議無效，規劃將於明（8）日前往行政院抗議陳情，趕在行政院抗議前，金管會今天晚間趕緊公布懲處名單，希望降低受害者的憤怒。

金管會去年12月陸續開罰3家期貨商，包括玉山證券兼營期貨部門24萬、康和期貨48萬、日盛期貨24萬，共罰款96萬元。當時金管會主委顧立雄指出，這次開罰只是剛好發生在2月6日的內控缺失，嚴格來說不算是針對當天強制平倉的處分，會後續再處理。

今天金管會公布第二波懲處，核處10家期貨經紀商罰鍰合計468萬元、4家期貨交易輔助人合計66萬元及1家期貨自營商48萬元，裁處金額共計582萬元。兩波懲處加計罰鍰金額共達678萬元。

金管會第二波裁處名單如下：

10家期貨包括康和期168萬、大昌期60萬、元富期48萬、元大期36萬，另還有國票期、凱基期、統一期、華南期、永豐期、中信證，各20萬到30萬罰款。

4家期貨交易輔助人包括康和證24萬、大昌證18萬、國票證16萬、元富證12萬。

期貨自營商1家是元大證48萬元。

兩波懲處下來，以康和集團共罰處240萬元最重，其次是元大共開罰84萬、大昌共開罰78萬。是否還會有第三波懲處？證期局副局長張振山表示，目前來說發現的缺失都已經在兩波懲處內處理完畢。

▲▼0206期權大屠殺抗議示威。（圖／記者黃克翔攝）

▲0206期權大屠殺抗議示威。（圖／記者黃克翔攝）

金管會指出，經過查核發現期貨商有9大缺失：
(1)當日未進行高風險帳戶通知即執行代為沖銷作業、未確實沖銷交易人全部部位、未依期貨公會建議之合理方式處理交易人垂直價差部位、未保留107年2月6日當日執行代為沖銷相關資料
(2)未確實執行營業場所外開戶前置作業
(3)受理客戶申辦SPAN所需檢附之資料不完整
(4)未確實執行同一IP位址之查核
(5)未確實執行內部稽核作業
(6)對交易人所為交易事項之查詢，未為處理
(7)期貨自營業務之不活絡契約交易申請書，簽報決行層級不符內部規定
(8)期貨自營業務之內部控制制度設計及執行之有效性不足
(9)期貨自營部門配合證券業務部門持有之現貨從事利率避險交易，其營業及會計未獨立

另外，針對期交所，金管會表示，先前因為沒有依市場發展及交易實務需求，對於期貨市場價格異常情形積極研議有效控管機制，金管會已給予以糾正，並督促期交所應更積極檢討修正相關制度規章。

目前期交所已協同期貨公會，針對2月6日期貨市場爭議事件發生原因，強化期貨市場相關制度，包括「強化開戶徵信作業自律規範，落實KYC制度」、「強化保證金控管作業」、「精進期貨商代為沖銷作業」、「強化流動性提供，調整造市者遠月份契約之報價義務」、「強化動態價格穩定措施，將台指選擇權納入實施範圍」等。

根據金管會統計，投保中心、評議中心協助受理調處、評議，期貨商與交易人爭議案件統計數有177人(189戶)，截至今年2月28日，已有70個案例和解，和解比率為37%。

0206期權受害者自救會發布新聞稿指出，金管會玩忽職守、期交所違法亂紀、期貨商罔顧客戶權益，缺陷制度陷殺散戶。自救會表示，交易人並非不願意認賠，而是認為即使虧損也應該有合理價，目前金管會只對SC算出合理價，而SP及各部位各組合單超出合理範圍之損失卻完全由交易人承擔，顯然不合理並有失公平，主張期貨商應把受害交易人的權益全數還給受害交易人，規劃將於明（8）日前往行政院抗議陳情。

▲▼0206期權大屠殺抗議示威。（圖／記者黃克翔攝）

▲0206期權大屠殺抗議示威。（圖／記者黃克翔攝）

ET快訊
統促黨與館長「三字經」比賽時間確定！10日殺林口單挑
阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了
快訊／每15分鐘巡房　綠島監獄受刑人房內「蓋棉被自縊身亡」

關鍵字：0206選擇權大屠殺,金管會,期貨,證期局

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

0206期權大屠殺　金管會抓內控缺失開罰3家期貨商

影／慘賠40億！逾80名投資受害者硬闖金管會　與警方爆激烈衝突

街口胡亦嘉硬要當華頓投信執行長　金管會：違規最重撤照

群光連續12年每股賺逾5元　今年配發現金股利3.8元

卡王換人當！台新登1月發卡王　中信爆停卡16萬張

壽險業今年調降避險比率買美元　投資國外金額高達5,297億美元　

理財周刊／如興全球布局再攻一城　促進集團利益再創高峰

理財周刊／林俐岑營養師：聰明吃醣，吃出美味與健康！

期權大屠殺慘賠40億　金管會開罰期貨商678萬、康和罰最重

女性上班族要小心！　職場上最容易被這3種人性騷擾

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

台灣2阿嬤打破疊杯世界紀錄　92歲嬤杯面磨損遭判失格...

《炮仔聲》家雯救星出現！ 「特殊台語腔」一開口PTT秒塞爆

窗簾忘了拉！丫頭裸體「對面大樓全看光」　 吳宗憲：隔壁房價暴漲

明星們4大尷尬場面曝光！　網友看不下去....快要窒息

街口胡亦嘉硬要當華頓投信執行長　金管會：違規最重撤照

群光連續12年每股賺逾5元　今年配發現金股利3.8元

卡王換人當！台新登1月發卡王　中信爆停卡16萬張

壽險業今年調降避險比率買美元　投資國外金額高達5,297億美元　

理財周刊／如興全球布局再攻一城　促進集團利益再創高峰

理財周刊／林俐岑營養師：聰明吃醣，吃出美味與健康！

期權大屠殺慘賠40億　金管會開罰期貨商678萬、康和罰最重

女性上班族要小心！　職場上最容易被這3種人性騷擾

中磊電子校園徵才超有誠意　董事長王伯元親自領軍招募新血

比特幣納入外匯存底？　楊金龍：5年內機率是0

武漢「邂逅」火鍋店　「一鍵交友」成功撮合多對情侶

18天只上班5天？王浩宇抨韓國瑜「極樂請假」　高市府回應反擊

「生活沒必要討好的每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱

街口胡亦嘉硬要當華頓投信執行長　金管會：違規最重撤照

廣西貴港市再爆非洲豬瘟…24豬發病全撲殺！　陸僅剩3省區未淪陷

阿嬤怕大狗！羅威拿伴她走過喪夫之痛　幾個月讓出大腿給金孫

台虎函館返台班機「滑過頭」苦困1hr　原地乾等拖車救旅客超不爽

「你有看到這台車嗎？」　永康警kuso宣導「禁酒駕鬥毆」展決心

韓國瑜月底訪陸　陸委會：願提供協助「與地方一起拼經濟」

黃健瑋《顧家男》沐浴秀猛肌！羞被女友媽媽看光光

財經熱門新聞

「上班當天才知」國巨爆裁員　

中華電徵才1600人　起薪最高..

哈日族手刀快衝！日圓貶破0.2..

好羨慕！台泥福利超優　員工最高..

台糖量販店年虧3億　傳家樂福接..

韓國瑜一句話　林伯豐想當高雄市..

玉山金前2月獲利創新高　今年股..

卡王換人當！台新登1月發卡王　..

高雄自由經貿特區　韓國瑜：不行..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

期權大屠殺慘賠40億　金管會開..

聯發科徵才千人　碩士百萬年薪　

蘋果一半員工沒大學學歷　庫克：..

荷包又要縮水！汽油下周估大漲1..

更多熱門

相關新聞

美元保單狂賣　踩3雷沒賺還倒賠

壽險公司狂賣外幣保單避險，國人也瘋買美元保單賺利率差。只是還要注意3個風險，萬一新台幣走強，恐會出現匯損，吃掉保單實質報酬率，甚至臨時需要用錢而保單價值不保本，還有宣告利率可能低於預定利率時，就沒機會拿到回饋分享金。

保險局推這3方案　產壽險很捧場

政府借錢發年終　國銀單月放款金額創新高

街口胡亦嘉兼任國票華頓投信執行長　金管會恐打回票

外資變臉！台指期開跌逾60點摔破10300點

讀者迴響

發燒話題

王金平 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

波音727住20年！森林驚見巨無霸豪宅

包子店母下跪！韓總不吃了…兒崩潰

沒懷孕遭婆婆羞辱！九天玄女託夢竟懷上

女友需求大每周榨乾　他遭蹂躪想分手

渾圓豐滿的女神牙醫！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光

伴娘嫌禮服醜丟了！E奶人妻結完才知「超婊真相」

最暖早餐店！老闆的願望逼哭網友

賓士男酒駕載女友撞女　母心痛搥胸

關狗籠太久四肢變形　14歲女童遭虐慘死

四大血型性格特徵大揭露

台南嬤遭孫女糟蹋！媳婦冷眼：只是孩子

爸癌末病逝！請假遭老闆羞辱：去會復活？

小鬼緊牽Debbie認了：有愛的感覺

「水加春藥」放冰箱！前妻一喝性情大變

長腿妹摔倒斷腿骨痛炸　凶器竟是綠豆湯

更多

最夯影音

更多

帶法國老媽遊臺北～挑戰熱炒　吞皮蛋大讚狂點頭：超級好吃！

阿里山公路見超正姐姐烤大香腸　豐滿上圍呼之欲出！車友搶拍照

一晚賺6千！神手嬤7秒1隻去鱗　網喊療癒又好賺 同行：很辛苦

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

大S遭爆提離婚汪小菲！　 密友揭「8年婚姻危機」：他們吵不停

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面